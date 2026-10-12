Lula lança pacote de crédito e alívio de dívidas para pequenos empreendedores

Anúncio deve ocorrer nesta terça-feira (13), 12 dias antes do segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve lançar nesta terça-feira (13) novas linhas de crédito e medidas para reduzir o endividamento de empreendedores. Segundo fontes, serão assinados decretos e um projeto de lei complementar (PLP). Os detalhes vêm sendo trabalhados desde o fim da semana passada e estão sendo fechados pela equipe do petista nesta segunda-feira (12).

No sábado (10), durante ato em Natal (RN), Lula já havia sinalizado que discutiria medidas para ajudar o “pessoal do Super Simples e o pessoal do MEI”. A expectativa é que ele também faça acenos à proposta que amplia o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI), travada na Câmara.

O projeto eleva de R$ 81 mil para R$ 130 mil o limite de receita bruta anual para enquadramento como MEI e permite a contratação de até 2 empregados. Já foi aprovado pelo Senado e está em análise em uma comissão especial da Câmara. O relator, Jorge Goetten (Republicanos-SC), chegou a sinalizar que a votação só ocorreria depois das eleições.

