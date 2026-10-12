Ministro vê ação humana intencional em incêndios que atingem o Amazonas

Estado registrou 540 focos em 48 horas, mais da metade do total de outubro do ano passado

O Amazonas registrou 540 novos focos de incêndio nos últimos dois dias, número que supera a metade dos 874 focos detectados em todo o mês de outubro de 2025, segundo o painel Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Só no sábado (10), foram 494 novos focos, o maior volume desde o início do mês. No mesmo dia do ano passado, o Inpe não registrou nenhum.

No domingo (11), o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, sobrevoaram o estado e viram fogo em áreas de floresta de difícil acesso. Como não há fogo espontâneo no bioma amazônico, Capobianco avalia que os focos resultam de ação humana intencional, possivelmente para degradar a mata e preparar o terreno para futuros desmatamentos. “É fundamental que as pessoas que estão agindo criminosamente vejam que serão punidas”, disse.

A fumaça levou a Defesa Civil de Manaus a emitir, na sexta-feira (9), um alerta de risco à saúde. Em 36 municípios, a situação de emergência foi reconhecida em caráter sumário.

Uma força-tarefa com governos municipal, estadual e federal atua no combate ao fogo. O Ibama enviou 6 aeronaves, sendo 4 aviões Air Tractor e 2 helicópteros, além de 290 brigadistas. Segundo o presidente do órgão, Jair Schmitt, cada aeronave lança cerca de 3 mil litros de água. Outros 2 aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira chegaram no domingo, a pedido da Defesa Civil, e a Força Nacional do SUS atua nos municípios em emergência.

Waldez Góes afirmou que o governo do Amazonas coordena a manifestação dos municípios para que uma frente de resposta de defesa civil possa atuar nos territórios. Para o ministro, é preciso combinar o esforço para apagar o fogo com a assistência humanitária e médica a quem foi afetado pelos incêndios.