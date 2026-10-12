Relator da PEC, senador destacou impacto da jornada na convivência familiar, especialmente para mães solo; em entrevista ao G6, também defendeu ação nacional contra o narcotráfico

O senador e candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), defendeu a aprovação do fim da escala 6×1 e a adoção de dois dias de descanso por semana durante entrevista ao Consórcio de Portais G6, nesta segunda-feira (12). Relator da proposta, Omar destacou os impactos da atual jornada sobre a convivência familiar e afirmou esperar avanço da matéria nesta semana.

O Consórcio G6 é formado pelos portais ÚNICO, Amazonas Atual, BNC, Portal do Marcos Santos, Portal do Mário Adolfo e Blog do Hiel Levy.

Ao falar sobre a proposta, prevista para ser votada na quarta-feira (14), Omar citou especialmente a realidade das mães solo que enfrentam longos deslocamentos entre casa e trabalho.

“Ela acorda às cinco horas para aprontar o filho e depois tem que pegar o ônibus e levar duas horas para chegar ao trabalho e chega às oito, nove da noite. Não é possível que essa senhora não tenha direito de passar dois dias com os filhos”, afirmou.

O senador também criticou a possibilidade de acordos individuais entre empregados e empregadores para flexibilizar a jornada. Na avaliação de Omar, a diferença de poder na relação de trabalho pode fazer com que o funcionário seja pressionado a aceitar condições desfavoráveis para preservar o emprego.

“Isso é assédio ao trabalhador: ou tu topa isso ou tá fora”, exemplificou.

A proposta relatada por Omar prevê o fim da escala 6×1, com dois dias de descanso por semana, além da redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial. O texto estabelece ainda uma transição para a implementação da nova jornada.

Combate ao narcotráfico

Durante a entrevista, Omar também defendeu uma política nacional de combate ao narcotráfico, com integração entre União, estados e municípios e participação das Forças Armadas no enfrentamento ao crime nas fronteiras.

O senador afirmou que o combate às facções no Amazonas exige mais do que operações policiais isoladas. Para ele, é necessário ampliar os investimentos em inteligência, tecnologia e equipamentos para fiscalizar as fronteiras e as rotas fluviais utilizadas pelo tráfico de drogas.

“Isso se trata de soberania nacional”, afirmou.

Omar já ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública do Amazonas e, em 2021, presidiu a Comissão de Segurança Pública do Senado, responsável pela análise de propostas relacionadas ao setor.