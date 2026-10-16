Omar propõe ampliar crédito e oportunidades para empreendedores do Amazonas

Plano prevê financiamento com juros reduzidos, fundo garantidor, apoio à formalização e expansão do Crédito Rosa para os 62 municípios

Omar Aziz (PSD) propõe ampliar o acesso ao crédito e criar novas oportunidades para micro, pequenos e médios empreendedores do Amazonas. O plano de governo prevê financiamento com juros reduzidos pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), apoio à formalização e medidas para facilitar a comercialização de produtos e serviços.

Uma das propostas é criar um fundo garantidor para facilitar o acesso ao financiamento por empreendedores que não possuem patrimônio para oferecer como garantia.

O plano também prevê o MEI Criativo Amazonas, com mutirões de formalização em polos regionais, além de mecanismos para ampliar a participação de pequenos negócios nas compras realizadas pelo poder público.

Mulheres e interior

Para as mulheres, Omar propõe expandir o Crédito Rosa para os 62 municípios, em parceria com a Afeam, prefeituras e organizações da sociedade civil.

No interior, estão previstos polos de empreendedorismo e inovação em Parintins, Tefé, Tabatinga, Coari, Humaitá e Itacoatiara, além de assistência técnica, crédito e ações para ampliar a comercialização da produção local.

As iniciativas contemplam atividades como artesanato, gastronomia, turismo, moda regional e economia digital. O plano também prevê capacitação em educação financeira e gestão para ajudar os empreendedores na organização e expansão dos negócios.