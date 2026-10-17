Omar firma compromisso de apoiar mães atípicas e ampliar políticas de proteção às mulheres no Amazonas

Encontro reuniu apoiadores em Manaus e teve como destaques propostas de assistência às famílias, proteção às mulheres e ampliação da rede de saúde

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), reafirmou o compromisso de ampliar as políticas de apoio às mulheres e às famílias em situação de vulnerabilidade durante encontro com apoiadores, nesta sexta-feira (16), no Studio5 Centro de Convenções, na zona Sul de Manaus.

Ao lado da candidata a vice-governadora, Alessandra Campelo, e de lideranças políticas, entre elas o senador reeleito Eduardo Braga (MDB), Omar destacou ações voltadas às mães atípicas, mães solo, mulheres vítimas de violência e famílias que necessitam de atendimento especializado.

Entre as medidas anunciadas, um programa para atender jovens com dependência química e oferecer suporte às famílias.

“Você que é mãe, que tem um filho dependente, a partir do ano que vem não vai estar mais só no nosso governo. Criaremos um programa que vai cuidar desses jovens de forma adequada e humanizada”, afirmou.

Omar também anunciou a retomada de uma estrutura específica de atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias.

“Retornaremos com a secretaria para PCDs. Vamos entrar nas casas dessas famílias e auxiliar no que for preciso para que essas pessoas vivam com dignidade”, declarou.

Alessandra Campelo destacou que a proteção às mulheres e o atendimento às mães atípicas estarão entre as prioridades da gestão.

“Estou com Omar pela mãe atípica, pela mulher que sofreu violência e quer proteção. Somos amazônicas, somos mulheres e lutamos, vamos até o fim!”, afirmou.

Mais maternidades

Na área da saúde, Omar anunciou a construção de três novas maternidades em Manaus. Também propôs um hospital especializado no atendimento à população idosa e um novo hospital geral.

“Todos nós queremos envelhecer, mas queremos envelhecer com qualidade de vida, não abandonados”, afirmou.

Omar também reiterou o compromisso de reduzir, nos primeiros 100 dias de governo, a fila de pacientes que aguardam atendimento pelo sistema de regulação.

Ao encerrar, Omar afirmou que os investimentos em infraestrutura devem ser acompanhados de políticas voltadas diretamente à população.

“A maior obra que o meu governo fez e fará é servir essas pessoas. É ser útil ao ser humano”, declarou.