Moradoras destacam avanços na saúde durante atendimento na comunidade Marajá

Durante a ação da Secretaria Municipal de Saúde na comunidade Marajá, as moradoras Rosângela, Artemísia e Solange participaram de depoimentos e compartilharam suas histórias, relatando as melhorias no atendimento de saúde oferecido à população.

Em seus relatos, elas destacaram a importância da presença da equipe de saúde na comunidade, com serviços como consultas médicas, atendimento odontológico, testes rápidos, vacinação e acompanhamento do Bolsa Família.

A ação aproximou os serviços públicos das famílias da comunidade, garantindo mais cuidado, prevenção e qualidade de vida para os moradores.