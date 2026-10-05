No segundo turno, Omar reforça proposta de ampliar Crédito Rosa para mulheres em todo o Amazonas

Programa prevê levar linha de financiamento aos 62 municípios e ampliar apoio a mulheres que empreendem ou buscam uma fonte própria de renda

Já no segundo turno da eleição ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD) reforça entre suas propostas a ampliação do Crédito Rosa para mulheres empreendedoras nos 62 municípios do Estado. A medida integra o programa “Mulheres que Empreendem” e prevê ampliar o acesso ao financiamento para mulheres que já possuem pequenos negócios ou pretendem iniciar uma atividade para gerar renda.

Durante a campanha, Omar relacionou a proposta à necessidade de ampliar a autonomia financeira feminina e criar políticas específicas para mulheres que acumulam responsabilidades profissionais e familiares.

“A mulher cuida do filho, cuida da mãe quando está doente, cuida do pai, cuida do marido. Mas quem cuida dessa mulher? A gente precisa olhar para as mulheres e para as mães com empatia, proteção e oportunidade”, afirmou durante encontro com mães e lideranças comunitárias no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Crédito nos 62 municípios

Para expandir o Crédito Rosa, o plano prevê atuação conjunta da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), prefeituras e organizações da sociedade civil.

A proposta é permitir que mais mulheres tenham acesso a recursos para comprar equipamentos, ampliar estoques ou investir no crescimento de pequenos negócios.

O programa também prevê acompanhamento dos resultados, considerando o número de mulheres atendidas, o volume de crédito concedido, a inadimplência e o impacto do financiamento sobre a renda das beneficiárias.

Autonomia financeira

Omar defende que o acesso ao crédito seja combinado com outras políticas de geração de renda e proteção social. O plano inclui microcrédito, incentivo ao empreendedorismo e ações voltadas à autonomia econômica das mulheres.

O “Mulheres que Empreendem” integra um conjunto de propostas direcionadas ao público feminino. Entre elas está também o “Com Elas Sempre”, voltado à dignidade menstrual e à redução de dificuldades que possam comprometer a permanência de mulheres na escola e no mercado de trabalho.