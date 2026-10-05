Eduardo Braga faz história e conquista terceiro mandato consecutivo no Senado

Reeleito com mais de 1,2 milhão de votos, Eduardo Braga se torna o primeiro senador do Amazonas, desde 1945, a vencer três eleições consecutivas para o Senado Federal

Eduardo Braga fez história neste domingo (4) ao conquistar o terceiro mandato consecutivo de senador pelo Amazonas. Com 99,41% das seções apuradas, ele somava 1.230.250 votos, o equivalente a 32,23%, garantindo uma das duas vagas do estado no Senado.

Eleito pela primeira vez em 2010 e reeleito em 2018, Braga voltou a vencer em 2026 e terá mandato até 2035. Desde a retomada das eleições para o Senado, em 1945, nenhum representante do Amazonas havia conquistado três eleições consecutivas.

O único precedente de um senador amazonense com mais de três períodos no cargo remonta a Silvério Nery, ainda na Primeira República, em um sistema eleitoral diferente do atual.

Ao comemorar o resultado, Braga agradeceu aos amazonenses e lembrou que também havia ultrapassado a marca de 1,2 milhão de votos em sua primeira eleição para o Senado, em 2010, quando recebeu 1.236.970 votos.

“Amigos, eu quero agradecer a todos e a todas no Amazonas que, mais uma vez, confiaram no Eduardo Braga para o Senado da República e, mais uma vez, me deram mais de 1,2 milhão de votos. Em 2010, eu tive mais de 1,2 milhão de votos e, desta feita, em 2026, novamente o amazonense me dá mais de 1,2 milhão de votos”.

O senador também agradeceu à esposa, Sandra Braga, à família, às lideranças e aos eleitores que acompanharam sua trajetória.

“Quero, acima de tudo, agradecer a você, que analisou as nossas entregas, presenciou as nossas entregas, verificou cada passo que nós demos ao longo da nossa caminhada e nos reconhece dando o seu voto de confiança”.

Próximos oito anos

No primeiro pronunciamento após a reeleição, Braga reafirmou como prioridades o enfrentamento da fila do Sisreg, o fortalecimento da saúde pública, a pavimentação da BR-319, o avanço das obras do Porto da Manaus Moderna e a defesa da Zona Franca de Manaus.

A Zona Franca é uma das principais bandeiras de sua trajetória no Senado. Braga foi relator da Reforma Tributária e também atuou na regulamentação do novo sistema, com mecanismos voltados à preservação do modelo econômico amazonense.

“Durante os próximos oito anos, você terá no Eduardo Braga um verdadeiro defensor, um verdadeiro lutador, um leão na defesa do Amazonas no Senado da República”.

No cenário nacional, Braga citou ainda o fim da escala 6×1 e o enfrentamento aos problemas provocados pelas apostas on-line, as bets, entre as pautas que pretende levar adiante.

O senador afirmou que retoma imediatamente os trabalhos em Brasília.

“A partir de amanhã, voltamos a Brasília para retomarmos os nossos trabalhos e, já na terça-feira, estaremos no plenário do Senado da República trabalhando, agora como senador reeleito pelos amazonenses, com mais de 1,2 milhão de votos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e estamos juntos”.

Com a nova vitória, Eduardo Braga seguirá no Senado até 2035, completando três mandatos consecutivos como representante do Amazonas. Antes de chegar ao Senado, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito e prefeito de Manaus e governador do Amazonas por dois mandatos, além de ministro de Minas e Energia.