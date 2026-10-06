Lula avalia indicar novo ministro ao STF antes da posse do próximo Senado

Governo quer aprovar o nome ainda com a atual composição da Casa, antes que a bancada de direita ganhe força

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia indicar um nome ao Supremo Tribunal Federal (STF) ainda neste ano, depois do segundo turno das eleições. A intenção é garantir a aprovação com a configuração atual do Senado, antes que a nova bancada de direita assuma. Dirigentes petistas também consideram que, se Flávio Bolsonaro vencer a disputa presidencial, ele teria uma vaga a menos para indicar na Corte.

Antes de qualquer decisão, Lula deve conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para medir se há margem para aprovar o indicado. Segundo dirigentes do partido, o escolhido precisaria ser um nome de centro, com apoio irrestrito do centrão, o que afastaria a insistência em Jorge Messias, por exemplo.



Entre assessores do presidente, os nomes citados são os dos ex-senadores Rodrigo Pacheco e Simone Tebet, ambos do PSB. O governador do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, também aparece como possibilidade.

O cenário ganhou outro elemento depois que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a direita não apoiará a reeleição de Alcolumbre em 2027. O Palácio do Planalto vê a recusa como uma chance de o presidente do Senado dar celeridade à aprovação de um indicado ainda neste ano.