Governo recebe aeronaves que passam a reforçar combate às queimadas

Quatro aviões especializados e dois helicópteros enviados pelo Governo Federal vão ampliar a capacidade de atuação das equipes no estado

O governador Roberto Cidade recebeu, na tarde deste sábado (10/10), quatro aviões especializados no combate a incêndios florestais e dois helicópteros enviados pelo Governo Federal para reforçar as operações no Amazonas. Durante a chegada das aeronaves, o governador destacou a importância do suporte aéreo para ampliar a capacidade de resposta aos focos de queimadas em Manaus e no interior do estado.

“É um momento importante, em que unimos forças com o Governo Federal para combater esses focos de queimada. Nós nos antecipamos, decretamos emergência e estruturamos nossas ações porque já sabíamos que os efeitos climáticos poderiam chegar ao Amazonas. Agora, o que importa é encontrar soluções. Temos bombeiros trabalhando dia e noite, equipamentos novos e a Operação Amazonas +Verde em andamento. Com planejamento, execução e união, vamos intensificar esse enfrentamento”, afirmou Roberto Cidade.

A chegada das aeronaves amplia os recursos disponíveis para as equipes que atuam no combate aos incêndios florestais, especialmente em regiões de difícil acesso terrestre. O reforço foi viabilizado pelo Governo Federal, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), após solicitação do Governo do Amazonas.

Estrutura aérea recebida

A estrutura aérea recebida inclui três aviões Air Tractor AT-802, com capacidade para transportar até 3 mil litros de água cada, e um Air Tractor AT-502, que pode transportar até 1.800 litros. As quatro aeronaves têm autonomia de aproximadamente quatro horas de voo, ampliando o alcance das operações de combate direto ao fogo.

Os dois helicópteros serão empregados no apoio logístico, no transporte de equipes e no deslocamento de suprimentos para localidades de acesso mais difícil.

Nos próximos dias, a estrutura deverá receber mais duas aeronaves, ampliando a cobertura das operações no estado.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Orleiso Muniz, destacou a importância da articulação entre os governos para viabilizar o reforço e ampliar a atuação das equipes em áreas afetadas pelos incêndios.

“Temos primeiro que agradecer a interlocução do governador Roberto Cidade e do vice-governador Serafim junto ao Governo Federal, que prontamente atendeu à nossa demanda, considerando a urgência do caso. Nós vamos agora desenvolver uma coordenação integrada entre Ibama, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, para que a gente empregue essas aeronaves em diversos locais, tanto aqui na região do Baixo Amazonas, na região de Itacoatiara e aqui no entorno de Manaus, de maneira que a gente possa, no mais curto prazo possível, ter a maior efetividade, considerando esse aparato todo que foi deslocado aqui para a gente parar de respirar essa fumaça que nós temos visto aqui nos últimos dias”, afirmou.

De acordo com o comandante, o planejamento operacional prevê a distribuição estratégica das aeronaves para atender diferentes regiões do Amazonas. A intenção é manter uma aeronave na região de Itacoatiara e outra nas proximidades de Parintins e Nhamundá, municípios que também sofrem os impactos das queimadas.

O secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Mauro Freire, ressaltou que a extensão territorial do estado exige uma atuação coordenada em diferentes frentes.

“O Governo do Estado solicitou ao Governo Federal um apoio em relação à situação das queimadas e dos incêndios florestais que estão a assolar o estado do Amazonas. Como resultado, chegaram aeronaves para compor a operação contra os incêndios florestais no estado. Isso reforça a capacidade de combate a estes focos de incêndio que ocorrem em vários locais. Vale ressaltar que o Estado tem a dimensão de uma confederação e, devido a isso, há necessidade de atuação em múltiplos locais. Com estas aeronaves, o planejamento tático e operacional para o combate aos incêndios será fortalecido”, pontuou.

Atuação integrada

O reforço aéreo soma-se às ações do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais (Copec), que reúne órgãos estaduais para monitorar a fumaça e os focos de queimadas e direcionar os recursos às áreas mais afetadas.

O Governo do Amazonas também já havia incorporado à operação uma aeronave Thrush S2R-510, contratada pelo Estado, com capacidade para transportar e lançar até 1.930 litros de água por operação e autonomia de voo de aproximadamente três horas e meia.

Outra frente de atuação é a ampliação da presença do Corpo de Bombeiros no interior. Entre maio de 2025 e maio de 2026, o número de municípios com bases permanentes da corporação passou de 11 para 25. Atualmente, cerca de mil servidores e brigadistas estão mobilizados na Operação Amazonas Mais Verde, que atua diretamente em 33 municípios com viaturas e equipamentos destinados ao enfrentamento dos incêndios florestais.