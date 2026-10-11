Governador Roberto Cidade apresenta cenário das queimadas a ministros

Encontro contou com representantes dos governos estadual e federal para avaliar o cenário dos incêndios florestais e alinhar as ações de enfrentamento no Amazonas

O governador Roberto Cidade recebeu, na manhã deste domingo (11/10), os ministros do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus. Durante a visita, o governador apresentou o monitoramento dos focos de incêndio em todo o Amazonas e o cenário das queimadas no estado. A agenda também incluiu uma reunião com representantes do Governo Federal e secretários estaduais para alinhar as ações de enfrentamento.

“Apresentamos o monitoramento realizado pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que permite identificar onde estão os principais focos de incêndio e acompanhar a direção dos ventos que transportam a fumaça para Manaus e outras regiões do Amazonas. É importante alertar a população de que qualquer pequeno foco de queimada pode provocar uma situação delicada para todo o estado. Por isso, pedimos a colaboração de todos. O Corpo de Bombeiros, as equipes estaduais e os ministérios estão trabalhando de forma integrada para enfrentar esse cenário. Precisamos estar unidos neste momento”, afirmou o governador Roberto Cidade.

Durante a reunião, os ministros reforçaram o apoio do Governo Federal às ações de combate direto aos incêndios, à assistência às comunidades atingidas e à redução dos prejuízos provocados pelas queimadas.

“Já temos os efeitos do que aconteceu, que já causou situações para comunidades atingidas e que precisam ser manifestadas, para que possamos entender que aquela comunidade precisa de ações para além de apagar o fogo, seja ajuda humanitária, com transporte, combustíveis, tudo o que o Governo Federal puder auxiliar”, afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, também participou da reunião.

“Estamos com um contingente muito grande e vamos fazer esse enfrentamento junto com o Governo do Estado, com as prefeituras e demais agentes públicos”, disse o ministro João Paulo Capobianco.

Incêndios e estiagem

O governador Roberto Cidade afirmou que o Governo do Amazonas concentra esforços no enfrentamento aos incêndios florestais e que a situação da estiagem também receberá atenção, conforme o avanço das medidas emergenciais.

O ministro Waldez Góes informou ainda que o Ministério da Saúde enviaria, neste domingo, equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) para apoiar a rede estadual de saúde em possíveis atendimentos relacionados aos efeitos da fumaça que se espalhou pelo território amazonense.

Ainda durante a agenda deste domingo, os ministros realizaram um sobrevoo pela Região Metropolitana de Manaus.

Operação Tamoiotatá

Na sexta-feira (9/10), a Operação Tamoiotatá realizou ações de campo voltadas ao enfrentamento de ilícitos ambientais, com intensificação das atividades na Região Metropolitana de Manaus e ampliação da presença das equipes nos municípios de Manaquiri, Autazes, Careiro Castanho e Careiro da Várzea. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atua no combate aos incêndios, enquanto o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) fiscaliza o uso irregular do fogo.

Iniciada em 23 de fevereiro de 2026, a operação antecipou as ações de campo para o período de estiagem e abrange 13 municípios. Entre 1º de setembro e 8 de outubro de 2026, foram identificados 782 focos de calor no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No âmbito do Programa Floresta em Pé, também foram contratados 153 brigadistas florestais para atuar na prevenção, no monitoramento e no combate aos incêndios. A contratação ocorre sob a coordenação técnico-operacional do CBMAM, com supervisão institucional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Iniciada em maio deste ano, a operação Amazonas+Verde reúne ações de enfrentamento aos ilícitos ambientais, educação ambiental, combate aos incêndios florestais e ampliação da capacidade de resposta operacional. Entre junho e agosto, as atividades de educação ambiental alcançaram mais de 43 mil pessoas. A operação também atua no combate imediato aos focos de incêndio em 33 municípios.

Como parte das ações de preparação, foram entregues 20 novas viaturas, sendo 17 picapes equipadas com kits de combate a incêndio, além de 453 equipamentos multimissão.

O Ipaam também atua na Operação Alerta Fogo, voltada à fiscalização do uso ilegal do fogo. As equipes estão distribuídas em dois eixos: Iranduba, Manaus, Manacapuru e Novo Airão; e Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga e Itacoatiara.

As fiscalizações são direcionadas por dados de monitoramento, focos de calor e ocorrências identificadas em campo. Para ampliar a atuação em áreas com baixa cobertura de telefonia, o órgão utiliza drones e viaturas equipadas com internet via Starlink. Quando são constatadas infrações, são aplicadas as medidas administrativas previstas na legislação, incluindo multas e embargos.

A Sema e o Ipaam acompanham a distribuição dos focos de calor por meio de imagens de satélite. Os dados são utilizados para direcionar as ações de fiscalização.

Em caso de incêndio, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Denúncias de queimadas ilegais e outras infrações ambientais podem ser encaminhadas ao Ipaam pelo WhatsApp (92) 98557-9454. A Defesa Civil atende pelo número 199, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192.