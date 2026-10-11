Contas da Prefeitura de Manaus de 2024 e 2025 vão ser julgadas no próximo dia 20

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, no dia 20 de outubro, o julgamento das contas da Prefeitura de Manaus referentes aos exercícios de 2024 e 2025, ambos de responsabilidade do ex-prefeito David Almeida, em duas sessões especiais do Tribunal Pleno. A primeira sessão, marcada para 9h30, será dedicada às contas de 2024. Na sequência, serão apreciadas as contas de 2025.

O julgamento das contas de 2024, sob relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro, havia sido iniciado em dezembro de 2025, mas foi suspenso após pedido de vista do conselheiro Ari Moutinho Júnior.

Já a análise das contas de 2025 terá como relator o conselheiro Érico Desterro.

As sessões serão conduzidas pela presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM.

Depois das duas sessões especiais, será realizada a 33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.