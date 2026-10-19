Flávio Bolsonaro mantém vantagem sobre Lula mas diferença diminui, aponta AtlasIntel

Pesquisa mostra 51,1% a 48,9% nos votos válidos a uma semana do segundo turno, em cenário de empate técnico

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa da AtlasIntel para a Bloomberg News divulgada nesta segunda-feira (19).

A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, o que configura empate técnico a uma semana do segundo turno. Na pesquisa anterior, feita logo após o primeiro turno, Flávio tinha 53%, e Lula, 47%.

Quaest e Datafolha já haviam apontado empate técnico na semana passada. Flávio terminou o primeiro turno, em 4 de outubro, à frente de Lula, resultado que surpreendeu e provocou alta nos mercados financeiros. Investidores veem no senador maior chance de medidas de contenção de gastos diante do elevado déficit fiscal brasileiro.

Lula pode ter ganhado fôlego na semana passada, quando o Senado aprovou sua proposta de redução da jornada de trabalho, medida popular e central na estratégia do presidente para recuperar terreno.

Flávio, que antes apoiava uma proposta alternativa, mudou de posição antes da votação, citando a popularidade do tema. Segundo a AtlasIntel, 54% dos entrevistados avaliam a mudança como positiva, e 39%, como negativa.

Desde a redemocratização, nenhum candidato que terminou o primeiro turno atrás do adversário conseguiu virar o jogo e vencer o segundo turno. Os dois se enfrentaram em debate no domingo (18), com troca de acusações sobre corrupção, criminalidade e economia.

A AtlasIntel ouviu 4.998 pessoas entre 13 e 18 de outubro, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02418/2026.