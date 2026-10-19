TRE-AM informa realocação de seções eleitorais em Barreirinha, Tabatinga e Itamarati para o segundo turno

Mudanças abrangem sete seções eleitorais e envolvem 2.619 eleitores

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) informa que sete seções eleitorais terão mudança de local de votação para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro. As alterações ocorrem nos municípios de Barreirinha, Tabatinga e Itamarati e abrangem 2.619 eleitores.

Em Barreirinha, na 26ª Zona Eleitoral, as seções 12, 13 e 19, que funcionaram na Escola Estadual Antônio Belchior Cabral no primeiro turno, foram transferidas para a Escola Municipal Bias da Trindade. A mudança envolve 1.115 eleitores.

Já em Tabatinga, na 36ª Zona Eleitoral, os eleitores das seções 82 e 109 deverão votar na Escola Municipal Indígena Meparacu. No primeiro turno, as seções funcionaram na Escola Municipal Indígena O’i Tchurune. Ao todo, 794 eleitores são abrangidos pela alteração.

Em Itamarati, na 69ª Zona Eleitoral, as seções 14 e 21, que funcionavam no Centro de Convivência do Idoso (CECI), foram transferidas para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro.

Nos demais municípios e locais de votação do Amazonas, não houve alteração em relação ao primeiro turno. Assim, os eleitores cujas seções não estão relacionadas neste comunicado devem comparecer ao mesmo local onde votaram anteriormente.

Na capital, não houve alteração dos locais, que permanecem os mesmos do primeiro turno em todas as zonas eleitorais.

O TRE-AM informa que eventuais novas alterações nos locais de votação até a véspera do pleito poderão ocorrer em razão de mudanças nas condições climáticas ou de possíveis problemas estruturais nos prédios inicialmente previstos para receber os eleitores. Caso haja necessidade de novas realocações, a Justiça Eleitoral divulgará as informações pelos canais oficiais do Tribunal, orientando os eleitores a consultar previamente seus locais de votação antes de se dirigirem às urnas.

Como consultar o local de votação

O TRE-AM orienta eleitores a verificarem seu local de votação com antecedência e a acompanharem as atualizações no Autoatendimento disponível no site do TRE-AM, no E-Título e nos canais oficiais do Tribunal.

Em caso de dúvida, procure o cartório eleitoral responsável pela sua zona.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título e pelo Autoatendimento Eleitoral, que encontra-se disponível no site do TRE-AM (tre-am.jus.br).