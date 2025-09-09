Vice-prefeito de Lábrea, João roberto, é cotado para disputar vaga na Aleam

Carismático e com perfil estrategista e articulador, o vice-prefeito de Lábrea, João Roberto, vem sendo sondado por políticos e partidos para concorrer a uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nas eleições de 2026.

Observando as redes sociais do político, é notório que João tem feito movimentos nos bastidores no sentido de se viabilizar como candidato em 2026. Para isso, tem atendido lideranças comunitárias em Manaus e em vários outros municípios do estado.

Porém, quando sondado, João não confirma nem nega sua pré-candidatura e prefere desconversar, dizendo que seu principal foco, no momento, é administrar Lábrea juntamente com o prefeito Gerlando. Ele tem citado avanços importantes na área da saúde, da educação e na infraestrutura do município, do qual exerce o cargo de vice-prefeito.

Recentemente, nos bastidores do Camarote da Festa do Sol, evento tradicional realizado anualmente em Lábrea, um dos assuntos mais comentados entre os políticos presentes foi a possível candidatura de João em 2026.

Apesar de ser novo na política, João vem se destacando desde que entrou na vida pública em 2020, o que tem feito políticos mais experientes notarem o desempenho e a desenvoltura do novo integrante da classe política.