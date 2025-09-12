Cosama faz diagnóstico técnico para projetar melhorias no sistema de abastecimento de água de Autazes

O Governo do Amazonas, por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), finaliza diagnóstico técnico no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), que teve como objetivo levantar dados técnicos e operacionais detalhados para subsidiar a elaboração de projetos de melhorias no sistema de abastecimento de água dos bairros Cidade Nova, Gilberto Mestrinho e Waldomiro Sampaio.

A ação em campo, de 26 de agosto e 4 de setembro de 2025, foi conduzida por uma equipe multidisciplinar da Companhia, composta por engenheiros especialistas em saneamento e laboratoristas junto à equipe de colaboradores da agência local da Cosama, atendendo uma determinação do governador Wilson Lima.

Durante a visita, os profissionais percorreram as principais ruas dos bairros, inspecionaram os poços em operação e realizaram coletas de amostras de água para análises físico-químicas e microbiológicas em laboratório. Também foram executados estudos de pressão, vazão e qualidade da água distribuída, além da verificação das condições estruturais de reservatórios e redes.

O diagnóstico permitirá identificar pontos críticos e projetar a expansão da rede de distribuição para áreas em crescimento populacional, garantindo maior eficiência no fornecimento de água potável e servem como uma base sólida para as próximas fases do projeto, garantindo que as futuras implementações sejam assertivas e eficazes.

O diretor de operações da Cosama, Van Damme, destacou que a iniciativa reflete o cuidado do governo do Amazonas com os municípios do interior.

“Esse trabalho em Autazes é fundamental para que possamos planejar de forma técnica e responsável as melhorias no sistema de abastecimento. O diagnóstico vai nos permitir identificar as prioridades e, assim, levar água com mais qualidade e regularidade para a população. O compromisso da Cosama é estar presente, ouvindo a comunidade e buscando soluções que garantam mais saúde e qualidade de vida para todos”, afirmou o diretor de operações.

Manutenções operacionais

Além disso, foi realizado um levantamento técnico das infraestruturas existentes, incluindo inspeções detalhadas nas Estações de Tratamento de Água (ETAs); execução de ações operacionais e de manutenção, com destaque para os trabalhos de instalação e troca de equipamentos no conjunto motobomba e manutenção de quadros elétricos do Conjunto Habitacional Alberto Simoneth.

Com essa iniciativa, o Governo do Amazonas reafirma o compromisso em promover avanços no saneamento básico, assegurando melhores condições de saúde e qualidade de vida para os moradores do interior do estado.