Omar Aziz participa da inauguração do novo porto de Barcelos, no interior do Amazonas
O município de Barcelos, no interior do Amazonas, recebeu nesta segunda-feira (25) a inauguração de seu novo porto, obra aguardada há pelo menos cinco anos pela população e que ganhou celeridade no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A entrega contou com a presença dos senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM), do deputado federal Saullo Vianna (União-AM), do prefeito Radinho Alves, além de lideranças locais, vereadores e representantes de órgãos federais.
A estrutura, considerada estratégica para o desenvolvimento da região, foi conduzida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O novo porto promete garantir melhores condições de embarque e desembarque de cargas e passageiros, fortalecendo a economia regional, baseada no turismo e na pesca ornamental, e garantindo mais segurança e logística para os moradores.
Durante o discurso, Omar falou também sobre o projeto de construção do novo porto na capital, na área da Manaus Moderna, e destacou os desafios do governo Lula em superar a burocracia e fazer as obras estruturantes que o País precisa. “Essa obra não começou hoje, começou em 2020. Mas por quê? Burocracia, burocracia, burocracia. E graças a Deus, nos últimos dois anos, com a presença do presidente Lula, do ministro Silvio Costa e do pessoal do Dnit e do Ministério dos Transportes, a gente conseguiu concluir e entregar essa obra aqui pra vocês”, afirmou.
Omar tem uma longa folha de serviços prestados ao município de Barcelos, desde quando foi deputado estadual até sua passagem como vice-governador e governador do Amazonas. “Aqui mesmo eu reformei todas as escolas estaduais. Na época, o Eduardo Braga deixou várias obras aqui pra concluir, eu vim aqui concluir. Porque o bom governante é aquele que não pensa nele, mas pensa nos outros. Pensa nas pessoas”, disse.