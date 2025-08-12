Omar Aziz critica quem trabalha contra o Brasil dentro do governo e cobra celeridade para derrubar vetos que prejudicam a BR-319

Omar Aziz critica quem trabalha contra o Brasil dentro do governo e cobra celeridade para derrubar vetos que prejudicam a BR-319

O senador Omar Aziz (PSD-AM) fez um pronunciamento firme no Senado criticando os vetos presidenciais que prejudicam a recuperação da BR-319 e apelou ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que paute a apreciação desses vetos tão logo cheguem ao Congresso.

Segundo Omar, a decisão do governo de vetar, por exemplo, a emenda que autoriza a repavimentação de estradas já existentes, como a BR-319 — via já asfaltada e consolidada, que liga Amazonas e Roraima ao restante do país — não se sustenta tecnicamente nem ambientalmente.

Omar destacou que a decisão sobre a BR-319 havia sido discutida previamente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e que havia consenso sobre a viabilidade da obra. “Depois de acordado, o governo vem e veta. Isso é inadmissível”, disse.

O parlamentar classificou como “antipatriotas” aqueles que atuam contra os interesses nacionais, tanto fora quanto dentro do país. “Quem está a serviço da população brasileira não deixaria dois estados isolados, como Roraima e Amazonas. É preciso pensar no Brasil e não em agradar países que ignoram a questão ambiental”, criticou.

Omar Aziz anunciou que fará um apelo formal para que, ao chegarem ao Senado, os vetos sejam pautados em menos de 24 horas para análise conjunta com a Câmara dos Deputados. Ele defendeu que os parlamentares derrubem aqueles que prejudicam diretamente o desenvolvimento nacional.

“O Senado e a Câmara não podem ser subservientes a ninguém. Precisamos analisar veto a veto, manter os que forem justos e derrubar os que impedem o avanço do país. Isso é urgente e urgentíssimo”, finalizou.

Adail Pinheiro lidera maratona de entregas no aniversário de Coari

Adail Pinheiro lidera maratona de entregas no aniversário de Coari

TRE-AM julga primeiro caso de deepfake e mantém punição por propaganda irregular

TRE-AM julga primeiro caso de deepfake e mantém punição por propaganda irregular

Manaus sedia 1º Encontro Amazonense de Cirurgia Cardiovascular Minimamente Invasiva

Manaus sedia 1º Encontro Amazonense de Cirurgia Cardiovascular Minimamente Invasiva

Senador Omar reúne secretários de saúde de todo o Amazonas para construir soluções duradouras para o sistema público

Senador Omar reúne secretários de saúde de todo o Amazonas para construir soluções duradouras para o sistema público

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *