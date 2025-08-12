Omar Aziz critica quem trabalha contra o Brasil dentro do governo e cobra celeridade para derrubar vetos que prejudicam a BR-319

O senador Omar Aziz (PSD-AM) fez um pronunciamento firme no Senado criticando os vetos presidenciais que prejudicam a recuperação da BR-319 e apelou ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que paute a apreciação desses vetos tão logo cheguem ao Congresso.

Segundo Omar, a decisão do governo de vetar, por exemplo, a emenda que autoriza a repavimentação de estradas já existentes, como a BR-319 — via já asfaltada e consolidada, que liga Amazonas e Roraima ao restante do país — não se sustenta tecnicamente nem ambientalmente.

Omar destacou que a decisão sobre a BR-319 havia sido discutida previamente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e que havia consenso sobre a viabilidade da obra. “Depois de acordado, o governo vem e veta. Isso é inadmissível”, disse.

O parlamentar classificou como “antipatriotas” aqueles que atuam contra os interesses nacionais, tanto fora quanto dentro do país. “Quem está a serviço da população brasileira não deixaria dois estados isolados, como Roraima e Amazonas. É preciso pensar no Brasil e não em agradar países que ignoram a questão ambiental”, criticou.

Omar Aziz anunciou que fará um apelo formal para que, ao chegarem ao Senado, os vetos sejam pautados em menos de 24 horas para análise conjunta com a Câmara dos Deputados. Ele defendeu que os parlamentares derrubem aqueles que prejudicam diretamente o desenvolvimento nacional.

“O Senado e a Câmara não podem ser subservientes a ninguém. Precisamos analisar veto a veto, manter os que forem justos e derrubar os que impedem o avanço do país. Isso é urgente e urgentíssimo”, finalizou.