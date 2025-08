Adail Pinheiro lidera maratona de entregas no aniversário de Coari

Como parte das comemorações pelos 93 anos de Coari, o prefeito Adail Pinheiro deu início, nesta sexta-feira (1º/08), a uma maratona de entregas de obras de revitalização, reforma e ampliação em diversas áreas do município. Acompanhado do deputado federal Adail Filho, vereadores, secretários e outras autoridades locais, o chefe do Executivo destacou que as ações representam um novo momento para a cidade e refletem o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e social.

Entre as entregas realizadas estão a reinauguração do Mercado Municipal e da Feira do Produtor Rural, além da nova Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), que fortalece o suporte à rede de saúde básica do município. Na zona urbana, a população também foi contemplada com a revitalização completa da Praça Naide Lins e da Praça da União, que agora oferecem mais conforto, segurança e lazer às famílias coarienses.

Na área da saúde, foram reinauguradas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maria Fernandes Dantas (Centro), Dra. Leny Passos (Itamarati), Dra. Luiza Tenório (Santa Helena), Luís Carlos Herval (União), Alvelos Dantas (Tauá-Mirim) e Dra. Eliana Feijó (Urucu). As melhorias incluem ampliação da estrutura física, climatização, consultórios modernizados e farmácias abastecidas. Também foi implantada a Ouvidoria da Semsa, oferecendo um canal direto de atendimento à população pelo número (97) 98413-3546.

“Essas obras que entregamos hoje representam um esforço coletivo para oferecer mais dignidade à população. Lugares que construímos no passado agora voltam a ser úteis, modernos e acolhedores, como se fossem novos. Nossa meta é entregar uma nova cidade até o final do mandato”, afirmou o prefeito Adail Pinheiro.

O deputado federal Adail Filho destacou o orgulho em participar das comemorações e reafirmou seu compromisso com o município. “É sempre uma alegria voltar a Coari e ver os recursos sendo bem aplicados. Isso me motiva ainda mais a continuar destinando emendas e apoiando o trabalho que vem sendo feito”, declarou.

A população também comemorou os avanços. A vendedora Maria Gabriella expressou satisfação com as melhorias na UBS do Tauá-Mirim. “Vai melhorar muito a vida dos moradores. Agora temos um espaço mais aconchegante, que além de tudo atende a população de forma mais eficiente. É um orgulho que estou tendo do nosso prefeito Adail e também da cidade. Mostra que estamos no caminho certo”, disse.

Além das entregas, a comitiva participou, pela manhã, no Ginásio Luiz Alberto da Luz – Tanta, da abertura do Desafio de Seleções (Intermunicipal) e da cerimônia de entrega de uniformes para os atletas que representarão Coari em competições estaduais.