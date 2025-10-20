Presidente Roberto Cidade celebra participação de estudantes da rede estadual no programa Aleam Educa

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), comemorou a expressiva adesão de alunos das escolas públicas estaduais ao programa Aleam Educa, curso preparatório gratuito voltado a estudantes da rede pública que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o momento, mais de 800 alunos já participaram das aulas presenciais realizadas aos sábados, na sede do Parlamento Estadual.

Idealizado pelo presidente Roberto Cidade, o programa é fruto do Projeto de Resolução Legislativa (PRL) nº 66/2025 e tem como missão fortalecer a cidadania por meio da educação. As aulas seguem até o dia 1º de novembro, oferecendo revisões e dicas práticas para aprimorar o desempenho dos participantes nas provas que ocorrerão em 9 e 16 de novembro.

“A Assembleia está de portas abertas para receber os estudantes, contribuir com a formação desses jovens e fortalecer a educação em todo o Amazonas. Estamos muito otimistas de que essa iniciativa irá contribuir não apenas para o Enem, mas também para que esses estudantes possam se preparar para concursos públicos, se interessar ainda mais pela educação e construir futuros prósperos”, destacou o parlamentar.

Roberto Cidade ressaltou que o programa disponibiliza uma plataforma online com conteúdos complementares para estudo, ampliando o alcance e a efetividade da preparação.

“Além das aulas presenciais, o Aleam Educa oferece uma plataforma digital para que os estudantes possam tirar dúvidas e aprofundar os conhecimentos necessários para o exame”, afirmou.

O Aleam Educa tem como objetivos o fortalecimento da cidadania e a promoção de ações educativas relacionadas a direitos humanos, convivência democrática, ética, diversidade étnico-racial e de gênero, meio ambiente, responsabilidade social e segurança pública.

O aulão deste sábado (18/10) reuniu alunos de diversas instituições da rede estadual, entre elas: Escola Estadual Alice Salerno (Parque 10), Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Professora Jacimar da Silva Gama (Petrópolis), Escola Estadual Professor Octávio Mourão (Santa Etelvina), Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra (Tarumã), Escola Estadual Inspetora Dulcinéia Varela Moura (Novo Israel), Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso (Cidade Nova) e Escola Estadual Ângelo Ramazzotti (Adrianópolis).