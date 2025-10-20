Processo do Quinto Constitucional avança e advogada Carmem Romero entra na disputa

Processo do Quinto Constitucional avança e advogada Carmem Romero entra na disputa

A disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), aberta pelo Quinto Constitucional da advocacia, ganhou nesta segunda-feira (20) mais uma candidata. A advogada Carmem Romero oficializou sua inscrição junto à OAB-AM, apresentando a documentação que comprova os 10 anos de atuação ininterrupta exigidos pelo edital.

Carmem possui 18 anos de experiência na advocacia e se apresenta com o número 20 na disputa, que terá eleição direta marcada para o dia 19 de dezembro. O processo definirá os nomes que comporão a lista sêxtupla a ser encaminhada ao Tribunal, responsável por reduzir a relação para três nomes antes do envio ao governador.

O Quinto Constitucional é o mecanismo que assegura a participação da advocacia e do Ministério Público na composição dos tribunais, garantindo pluralidade de visões no Judiciário. No caso da OAB-AM, esta edição do processo tem regras específicas de paridade de gênero, determinando a presença obrigatória de três mulheres e três homens entre os nomes escolhidos.

Ao oficializar sua inscrição, Carmem ressaltou a importância da representatividade e da vivência prática da advocacia. “Acredito que o Tribunal precisa estar mais próximo da advocacia real que atua todos os dias, que enfrenta desafios reais e que luta por uma Justiça mais acessível e equilibrada”, disse.

Relacionados

Com protagonismo do TCE-AM, Comitê de Meio Ambiente do IRB apresenta avanços na agenda de adaptação climática dos municípios

Com protagonismo do TCE-AM, Comitê de Meio Ambiente do IRB apresenta avanços na agenda de adaptação climática dos municípios

Presidente Roberto Cidade celebra participação de estudantes da rede estadual no programa Aleam Educa

Presidente Roberto Cidade celebra participação de estudantes da rede estadual no programa Aleam Educa

Samsung e Ransoms realizam evento exclusivo em Manaus para apresentar portfólio de TVs

Samsung e Ransoms realizam evento exclusivo em Manaus para apresentar portfólio de TVs

Presidente Roberto Cidade fortalece políticas de sustentabilidade na Aleam com o ‘Programa Lixo Zero’

Presidente Roberto Cidade fortalece políticas de sustentabilidade na Aleam com o ‘Programa Lixo Zero’

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *