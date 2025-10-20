Processo do Quinto Constitucional avança e advogada Carmem Romero entra na disputa

A disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), aberta pelo Quinto Constitucional da advocacia, ganhou nesta segunda-feira (20) mais uma candidata. A advogada Carmem Romero oficializou sua inscrição junto à OAB-AM, apresentando a documentação que comprova os 10 anos de atuação ininterrupta exigidos pelo edital.

Carmem possui 18 anos de experiência na advocacia e se apresenta com o número 20 na disputa, que terá eleição direta marcada para o dia 19 de dezembro. O processo definirá os nomes que comporão a lista sêxtupla a ser encaminhada ao Tribunal, responsável por reduzir a relação para três nomes antes do envio ao governador.

O Quinto Constitucional é o mecanismo que assegura a participação da advocacia e do Ministério Público na composição dos tribunais, garantindo pluralidade de visões no Judiciário. No caso da OAB-AM, esta edição do processo tem regras específicas de paridade de gênero, determinando a presença obrigatória de três mulheres e três homens entre os nomes escolhidos.

Ao oficializar sua inscrição, Carmem ressaltou a importância da representatividade e da vivência prática da advocacia. “Acredito que o Tribunal precisa estar mais próximo da advocacia real que atua todos os dias, que enfrenta desafios reais e que luta por uma Justiça mais acessível e equilibrada”, disse.