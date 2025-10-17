Samsung e Ransoms realizam evento exclusivo em Manaus para apresentar portfólio de TVs

A Samsung Brasil, em parceria com a Ransoms, realiza em Manaus um evento exclusivo voltado para parceiros estratégicos, com o objetivo de apresentar as mais recentes inovações em seu portfólio de televisores. A iniciativa reforça o compromisso da marca em promover experiências de entretenimento cada vez mais imersivas e tecnológicas.

No encontro, os convidados podem conhecer de perto os modelos revelados no evento Unbox & Discover 2025, que aconteceu em São Paulo no início de setembro, incluindo as linhas Neo QLED, Neo QLED 8K, OLED e The Frame Pro, todas equipadas com a avançada tecnologia Samsung Vision AI. Essa inovação permite que os televisores reconheçam o tipo de conteúdo exibido e ajustem automaticamente imagem e som, oferecendo uma experiência personalizada e otimizada para cada situação.

Entre os destaques do portfólio estão:

Neo QLED 8K : equipada com os processadores NQ8 AI Gen 2 e NQ8 AI Gen 3, os modelos desta linha utilizam inteligência artificial para aprimorar a resolução de qualquer conteúdo, mesmo que não tenha sido originalmente produzido em 8K. Com até 768 redes neurais, o televisor entrega imagens com profundidade, nitidez e realismo impressionantes.

: equipada com os processadores NQ8 AI Gen 2 e NQ8 AI Gen 3, os modelos desta linha utilizam inteligência artificial para aprimorar a resolução de qualquer conteúdo, mesmo que não tenha sido originalmente produzido em 8K. Com até 768 redes neurais, o televisor entrega imagens com profundidade, nitidez e realismo impressionantes. Neo QLED 4K : processadores potentes e a tecnologia de Mini LED – que substituem cada LED convencional por 40 Mini LEDs -, as TVs entregam brilho mais intenso, contraste profundo e cores mais vibrantes. Ideal para quem busca qualidade de imagem superior em ambientes variados.

: processadores potentes e a tecnologia de Mini LED – que substituem cada LED convencional por 40 Mini LEDs -, as TVs entregam brilho mais intenso, contraste profundo e cores mais vibrantes. Ideal para quem busca qualidade de imagem superior em ambientes variados. OLED : os modelos OLED da Samsung combinam pretos profundos com brilho intenso, proporcionando uma experiência cinematográfica em casa. A tecnologia Vision AI ajusta automaticamente os parâmetros de imagem e som, garantindo que cada cena seja exibida com máxima fidelidade.

: os modelos OLED da Samsung combinam pretos profundos com brilho intenso, proporcionando uma experiência cinematográfica em casa. A tecnologia Vision AI ajusta automaticamente os parâmetros de imagem e som, garantindo que cada cena seja exibida com máxima fidelidade. The Frame Pro: muito mais que uma TV, esse modelo é uma peça de design. Com molduras personalizáveis e o modo Art, a The Frame Pro transforma qualquer ambiente ao exibir obras de arte ou fotos pessoais quando não está em uso. A Tela Matte livre de reflexos garante uma aparência realista, como se fosse uma pintura.

Experiência que redefinem o entretenimento doméstico

A escolha de Manaus reforça a importância estratégica da região e o compromisso da Samsung e da Ransoms em fortalecer a presença das marcas.

“Acreditamos que levar essa vivência para diferentes regiões do Brasil é essencial para aproximar nossos parceiros e consumidores das tecnologias que estão redefinindo o entretenimento em casa”, afirma Alexandre Gleb, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil.

Com este encontro, Samsung e Ransoms reforçam não apenas a força da colaboração entre indústria e distribuição, mas também o papel da inovação como motor de conexão com o público. O evento em Manaus é apenas o começo de uma jornada que promete transformar a forma como os brasileiros interagem com suas TVs – unindo design, inteligência artificial e qualidade de imagem em uma nova era de entretenimento doméstico.

Oferta da Samsung na Ransoms

Para marcar o evento, a Ransoms realiza uma série de ofertas para o portfólio de TVs Vision AI da Samsung. Até dia 26 de outubro, os consumidores que forem até a loja, localizada no Piso Castanheiras – G6 do Manauara Shopping (Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis, Manaus – AM, 69053-165), podem aproveitar o Combo Samsung! Na compra de qualquer um dos novos modelos de TVs Samsung, com mais R$ 200,00, o cliente leva um Soundbar Samsung HW-B550.

Para saber mais sobre as TVs Vision AI da Samsung, fique ligado na Samsung Newsroom Brasil.