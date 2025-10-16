Presidente Roberto Cidade fortalece políticas de sustentabilidade na Aleam com o ‘Programa Lixo Zero’

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), assinou nesta quinta-feira (16/10) o Projeto de Resolução Legislativa que institui, no âmbito do Parlamento Estadual, o “Programa Lixo Zero”.

Cidade também é autor da Lei Ordinária nº 5.414/2021, que criou no estado a “Semana Lixo Zero”, de incentivo à redução, reutilização e reciclagem de materiais, além do reaproveitamento de plásticos e da destinação correta de eletrônicos e óleos vegetais, inserindo a iniciativa no calendário oficial do Estado do Amazonas.

“As ações do ‘Programa Lixo Zero’ reforçam o compromisso da Assembleia Legislativa com pautas sociais e ambientais de grande relevância. Com essa iniciativa, buscamos incentivar os servidores da Casa e a sociedade em geral a adotarem hábitos mais sustentáveis. Hoje trouxemos jovens de escolas estaduais para que, após o reforço nas orientações, adotem práticas mais conscientes no tratamento e na destinação dos resíduos. Eles serão multiplicadores desse conhecimento, levando adiante a importância da preservação da nossa biodiversidade e ajudando a construir uma cultura de sustentabilidade dentro e fora da escola”, declarou o parlamentar.

Participaram da solenidade de oficialização do “Programa Lixo Zero” na Aleam, estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral Maria de Lourdes Rodrigues Arruda, Escola Estadual Liberalina Well, Escola Estadual de Tempo Integral Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva e do Colégio Militar da Polícia Militar Cel. Pedro Câmara (CMPM VIII).

Experiência importante

Aluna do CMPM VIII, Karoline Silva destacou a importância de ações como essa e ressaltou que a sua escola já desenvolve projetos voltados à bioeconomia e à reciclagem.

“Nós vemos, nos meios de comunicação, os ataques à Amazônia, com muitas queimadas, rios poluídos, além do impacto da seca extrema, animais morrendo por não terem água. Por isso, é importante unirmos forças para termos uma cidade mais limpa, diminuindo os alagamentos em momentos de chuvas fortes. Isso acontece em parceria com órgãos públicos que nos ajudam neste compromisso de zelar pelo bem-estar da população”, afirmou.

A professora de Biologia do CMPM VIII, Paula Gabrielle, agradeceu pela oportunidade de participar da programação.

“Em nome do CMPM VIII, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Casa do Povo, compartilhando esta experiência. Eu vejo nessa reunião uma oportunidade para fazermos a divulgação científica de trabalhos que podem auxiliar os legisladores a implementarem outros projetos ou políticas públicas que beneficiem a população. Fazer essa ligação entre o Legislativo e as instituições de ensino, esse intercâmbio científico, é de grande relevância”, opinou.

Programa Lixo Zero

O “Programa Lixo Zero” na Aleam será coordenado pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso, em parceria com a Presidência da Assembleia Legislativa, o Serviço Social e demais diretorias competentes, observando o disposto na Lei Estadual nº 5.414, de 28 de outubro de 2021. Entre suas diretrizes estão:

* Promover ações educativas que estimulem o consumo consciente e a redução da geração de resíduos sólidos;

* Fomentar a implementação de práticas sustentáveis nas atividades administrativas e pedagógicas da Assembleia Legislativa;

* Sensibilizar servidores, estudantes e a comunidade sobre a importância da coleta seletiva e do correto descarte de materiais recicláveis;

* Desenvolver conteúdos e materiais didáticos que abordem temas relacionados à sustentabilidade, à economia circular e à preservação dos recursos naturais;

* Apoiar o desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão voltados à educação ambiental e ao manejo sustentável de resíduos;

* Incentivar a formação de redes e parcerias entre instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil para difusão de boas práticas ambientais.