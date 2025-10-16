Banco da Amazônia lança Editais de Patrocínio para seleção de projetos 2026

O Banco da Amazônia lançou nesta quarta-feira (15) dois editais de patrocínio para o ano de 2026, com o objetivo de fomentar a cultura, a cidadania, o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Com investimentos de R$ 8,9 milhões, o Edital de Seleção Pública de Patrocínios e o Edital de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia reforçam o propósito do banco em impulsionar quem cria o futuro do desenvolvimento da Amazônia. As inscrições estão abertas de 15 de outubro a 28 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site oficial do Banco.

O Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026, com foco na região Amazônica, destinará R$ 3.902.000,00 — um aumento de 60% em relação ao edital anterior — para apoiar projetos com execução entre maio e dezembro de 2026. Cada iniciativa poderá receber até R$ 80 mil. Podem participar Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e para os projetos de cunho esportivo podem participar também Pessoas Físicas, conforme as condições estabelecidas no edital. Os segmentos contemplados são:

* Social: inclusão produtiva, combate à fome, capacitação e cidadania;

* Ambiental: educação ambiental, reciclagem, preservação e turismo sustentável;

* Esportivo: modalidades olímpicas e paralímpicas, com foco em atletas de base;

* Cultural: música, audiovisual, artes cênicas, saberes populares e festivais;

* Mercadológico: feiras agropecuárias, industriais e de empreendedorismo.

O Edital de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia tem amplitude nacional. Contempla projetos nas áreas de Artes Visuais, Artes Cênicas e Música, com realização no período entre abril de 2026 e abril de 2027. O investimento é de até R$ 5 milhões, com patrocínios de até R$ 500 mil para artes visuais e até R$ 200 mil para música e artes cênicas.

O certame busca reconhecer a diversidade cultural brasileira, com atenção especial às expressões das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas.

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, disse que os editais reforçam o compromisso do Banco da Amazônia com o desenvolvimento sustentável da região e com a valorização da cultura, da inclusão social, empreendedorismo e da preservação ambiental. “Sabemos que muitos dos grandes projetos transformadores nascem dentro das próprias comunidades amazônicas, com criatividade, conhecimento local e dedicação. É esse protagonismo que queremos fortalecer por meio desses editais”, afirmou. “Esperamos que esses editais para 2026 sejam uma ponte entre talentos locais e recursos que permitam que boas ideias se tornem grandes resultados”, assinalou Lessa.

Para a Gerente Executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, patrocinar iniciativas culturais, esportivas, ambientais e sociais é investir em uma Amazônia viva, diversa e com oportunidades reais para todos. “Nosso papel como banco de desenvolvimento é ser um agente ativo na promoção de soluções que integrem crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental”, destacou.

SERVIÇO

Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026 e Programa de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia.

Inscrições: 15 de outubro a 28 de novembro de 2025.

Editais completos, requisitos e formulário de inscrição estão disponíveis no portal oficial do Banco da Amazônia, nos endereços: https://www.bancoamazonia.com.br/patrocinio) e https://www.bancoamazonia.com.br/centrocultural.