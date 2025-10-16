Banco da Amazônia lança Editais de Patrocínio para seleção de projetos 2026

Banco da Amazônia lança Editais de Patrocínio para seleção de projetos 2026

O Banco da Amazônia lançou nesta quarta-feira (15) dois editais de patrocínio para o ano de 2026, com o objetivo de fomentar a cultura, a cidadania, o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Com investimentos de R$ 8,9 milhões, o Edital de Seleção Pública de Patrocínios e o Edital de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia reforçam o propósito do banco em impulsionar quem cria o futuro do desenvolvimento da Amazônia. As inscrições estão abertas de 15 de outubro a 28 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site oficial do Banco.

O Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026, com foco na região Amazônica, destinará R$ 3.902.000,00 — um aumento de 60% em relação ao edital anterior — para apoiar projetos com execução entre maio e dezembro de 2026. Cada iniciativa poderá receber até R$ 80 mil. Podem participar Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e para os projetos de cunho esportivo podem participar também Pessoas Físicas, conforme as condições estabelecidas no edital. Os segmentos contemplados são:
* Social: inclusão produtiva, combate à fome, capacitação e cidadania;
* Ambiental: educação ambiental, reciclagem, preservação e turismo sustentável;
* Esportivo: modalidades olímpicas e paralímpicas, com foco em atletas de base;
* Cultural: música, audiovisual, artes cênicas, saberes populares e festivais;
* Mercadológico: feiras agropecuárias, industriais e de empreendedorismo.

O Edital de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia tem amplitude nacional. Contempla projetos nas áreas de Artes Visuais, Artes Cênicas e Música, com realização no período entre abril de 2026 e abril de 2027. O investimento é de até R$ 5 milhões, com patrocínios de até R$ 500 mil para artes visuais e até R$ 200 mil para música e artes cênicas.

O certame busca reconhecer a diversidade cultural brasileira, com atenção especial às expressões das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas.

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, disse que os editais reforçam o compromisso do Banco da Amazônia com o desenvolvimento sustentável da região e com a valorização da cultura, da inclusão social, empreendedorismo e da preservação ambiental. “Sabemos que muitos dos grandes projetos transformadores nascem dentro das próprias comunidades amazônicas, com criatividade, conhecimento local e dedicação. É esse protagonismo que queremos fortalecer por meio desses editais”, afirmou. “Esperamos que esses editais para 2026 sejam uma ponte entre talentos locais e recursos que permitam que boas ideias se tornem grandes resultados”, assinalou Lessa.

Para a Gerente Executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, patrocinar iniciativas culturais, esportivas, ambientais e sociais é investir em uma Amazônia viva, diversa e com oportunidades reais para todos. “Nosso papel como banco de desenvolvimento é ser um agente ativo na promoção de soluções que integrem crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental”, destacou.

SERVIÇO

Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026 e Programa de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia.
Inscrições: 15 de outubro a 28 de novembro de 2025.
Editais completos, requisitos e formulário de inscrição estão disponíveis no portal oficial do Banco da Amazônia, nos endereços: https://www.bancoamazonia.com.br/patrocinio) e https://www.bancoamazonia.com.br/centrocultural.

Relacionados

Com protagonismo do TCE-AM, Comitê de Meio Ambiente do IRB apresenta avanços na agenda de adaptação climática dos municípios

Com protagonismo do TCE-AM, Comitê de Meio Ambiente do IRB apresenta avanços na agenda de adaptação climática dos municípios

Presidente Roberto Cidade celebra participação de estudantes da rede estadual no programa Aleam Educa

Presidente Roberto Cidade celebra participação de estudantes da rede estadual no programa Aleam Educa

Processo do Quinto Constitucional avança e advogada Carmem Romero entra na disputa

Processo do Quinto Constitucional avança e advogada Carmem Romero entra na disputa

Samsung e Ransoms realizam evento exclusivo em Manaus para apresentar portfólio de TVs

Samsung e Ransoms realizam evento exclusivo em Manaus para apresentar portfólio de TVs

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *