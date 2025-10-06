TCE-AM terá 141 processos em pauta na sessão do Tribunal Pleno desta terça-feira (07)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem apreciar ao menos 141 processos durante a 30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h desta terça-feira (07).

Entre os processos que compõem a pauta de adiados, que retornam para julgamento após pedidos de vistas, estarão 17, sendo doze recursos, três representações, uma prestação de contas e um embargo de declaração.

Já a pauta do dia terá 124 processos, entre eles 51 recursos, 28 representações, 21 embargos de declaração, oito prestações de contas anuais, oito fiscalizações de atos de gestão, duas auditorias, duas consultas processuais, duas tomadas de contas, uma denúncia e uma admissão de pessoal pendente de concurso.

A sessão contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas Facebook e YouTube.