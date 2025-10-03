Alckmin vira garoto-propaganda da Zona Franca após anúncio da Honda em Manaus

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, virou nesta sexta-feira um verdadeiro garoto-propaganda da Zona Franca de Manaus. Ele divulgou em suas redes sociais um vídeo bem-humorado celebrando o anúncio da Honda de investir R$ 1,6 bilhão na fábrica de motocicletas da capital amazonense até 2029.

https://www.instagram.com/reel/DPXRR8QjVw8/?igsh=cmRpdmJidmljNjFs

No registro, Alckmin aparece entusiasmado e lista os ganhos do investimento: “Uma boa notícia, a Honda acaba de anunciar o investimento de R$ 1,6 bilhão na sua fábrica em Manaus, a partir já do ano que vem até 2029. Isso significa 1,6 milhão de motocicletas produzidas por ano. Nesta unidade, mais tipos de motocicleta, um mix maior e o mais importante, 350 empregos a mais. E para tranquilizar vocês, a minha carteira é AB”.

A mistura de dados econômicos e o tom descontraído sobre sua habilitação de motociclista transformaram a fala em peça quase publicitária da Zona Franca. Mais que uma reação à estratégia da Honda, o gesto reforça a defesa política do modelo industrial instalado na Amazônia, que completa 50 anos de operação da Honda em Manaus em 2026 e segue como um dos pilares da economia da região.