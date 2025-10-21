Marcelo Generoso lança novo site voltado aos bastidores da política

O jornalista Marcelo Generoso, profissional com mais de 25 anos de experiência nos bastidores da política amazonense e nacional, acaba de lançar um novo portal voltado exclusivamente à cobertura política, (avozpolitica.com) com o compromisso de oferecer informação técnica, isenta e responsável, distante das paixões partidárias e do sensacionalismo que marcam parte da imprensa atual.

Com trajetória marcada pela seriedade, ética e vasto conhecimento das engrenagens do poder, Marcelo Generoso construiu uma carreira sólida dentro e fora dos veículos de comunicação. Formado em Jornalismo pela Faculdade Boas Novas, iniciou sua caminhada ainda jovem na Rede Boas Novas, onde atuou como repórter, produtor e apresentador no programa comandado por Duda Ramos, hoje deputado federal por Roraima. Foi também produtor e apresentador substituto na Rádio FM do Povo, conquistando respeito por sua postura equilibrada e seu olhar crítico sobre os temas de interesse público.

Ao longo de sua trajetória, Marcelo ocupou importantes funções públicas, incluindo a de Secretário Municipal de Transportes Coletivos, durante a gestão do então prefeito Alfredo Nascimento e do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Luiz Alberto Carijó, demonstrando amplo conhecimento técnico sobre administração pública e gestão urbana.

Reconhecido por sua atuação jornalística e pelo comprometimento com a verdade, Marcelo Generoso é membro da Academia de Letras e Artes do Amazonas (ALAC) e da Academia de Letras, Artes, Culturas e Ciências da Amazônia (ALCAMA). Recebeu o Prêmio Latino América, uma homenagem concedida pelo Senado Federal por meio do Senador Príncipe Valério, além de homenagens da Câmara Federal e da Câmara Municipal de Manaus, incluindo a Medalha de Ouro Estado de Manaus, aprovada por unanimidade pelos 41 vereadores.

Com esse novo site, Marcelo Generoso propõe um jornalismo político de bastidor, transparente e sem máscaras, com análises criteriosas, bastidores do poder, informações exclusivas e reportagens de profundidade. O espaço pretende ser uma referência no jornalismo político da Região Norte, destacando-se pela independência editorial, compromisso com os fatos e respeito ao leitor.

Segundo Marcelo, a proposta é “falar de política com técnica, responsabilidade e credibilidade, sem rótulos, sem bandeiras partidárias e sem medo de revelar o que muitos tentam esconder”.

O novo portal surge como um canal direto entre o público e o universo político, abrindo espaço para análises estratégicas, opiniões fundamentadas e cobertura detalhada dos fatos que realmente impactam o Amazonas e o Brasil.

Com a marca da verdade, da experiência e da credibilidade, Marcelo Generoso reafirma sua missão de informar com responsabilidade e profundidade — um jornalismo político sério, feito para quem quer entender o poder por dentro. avozpolitica.com está no ar.