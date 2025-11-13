Lideranças da ALIAM se reúnem com vice-governador Tadeu de Souza para discutir fortalecimento da entidade

A Associação de Lideranças Políticas do Estado do Amazonas (ALIAM), por meio de seu presidente e parte de sua diretoria, reuniu-se com o vice-governador Tadeu de Souza para tratar do fortalecimento da entidade e de seus membros, com foco na reorganização política para 2026.

Durante o encontro, foram apresentadas pautas dos municípios do interior e demandas das lideranças vinculadas à associação. Participaram da reunião o presidente José Carlos (São Paulo de Olivença), o 1º vice-presidente Ruberval Santana (Rio Preto da Eva), o 2º vice-presidente e pré-candidato a deputado estadual João Roberto (vice-prefeito de Lábrea), além de Antunes, ex-prefeito de Santo Antônio do Içá, e Alain, representante de Iranduba.

O presidente José Carlos afirmou ao portal estar muito satisfeito com a receptividade do vice-governador e com o espaço aberto para diálogo com o grupo. Segundo ele, a ALIAM segue fortalecendo sua atuação em todo o estado, buscando unir lideranças municipais em torno de pautas de desenvolvimento regional e de uma participação política mais efetiva nas decisões do governo estadual.