Presidente Roberto Cidade destaca importância da recuperação de trecho da AM-010 para a logística do Médio Amazonas

A recuperação da primeira etapa de um dos principais corredores viários da Região Metropolitana – a AM-010 – foi o tema abordado pelo deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), durante a sessão plenária da manhã desta terça-feira (18/11). A rodovia, entregue à população no último sábado, compreende 142 quilômetros, entre o Km 110 e o Km 252.

A interligação entre os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara beneficia ainda a logística dos municípios de Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba e demais localidades do Médio Amazonas.

“Estive na entrega do primeiro trecho da AM-010 e vi o povo feliz. A população, que antes levava seis horas para chegar a Manaus, agora fará esse trajeto em três horas. Essa obra vai melhorar o ir e vir da população, mas não só isso, vai melhorar a logística do agricultor, do produtor rural e vai beneficiar na geração de emprego e renda. São obras como essa que realmente mudam a vida das pessoas”, afirmou.

O Governo do Estado entregou a primeira etapa da reforma e modernização da rodovia AM-010, com a entrega de 142 quilômetros. Ao todo, a obra de modernização contempla uma extensão total de 250,40 quilômetros, com investimento de R$ 515,7 milhões e geração de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua execução. A obra completa deve ser entregue, conforme previsão do governo estadual, no primeiro semestre do ano que vem.

No trecho recuperado foram realizados serviços de terraplenagem, pavimentação completa, implantação de drenagem superficial e profunda, correção de erosões e alargamento da plataforma viária.