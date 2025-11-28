Prefeitura de Manaus assina ordem de serviço de complexo viário “Passarão”, que homenageia fundador do Grupo Chibatão

A Prefeitura de Manaus deu início, nesta quinta-feira (27), à construção do complexo viário “Passarão”, que promete resolver um dos maiores gargalos de trânsito da zona Oeste e, ao mesmo tempo, prestar homenagem a um dos nomes mais representativos da logística amazonense: José Ferreira de Oliveira, o Sr. Passarão, fundador do Grupo Chibatão.

A assinatura da ordem de serviço oficializa o início de uma obra aguardada há décadas. O novo complexo vai interligar a avenida Coronel Teixeira à avenida Brasil e aliviar o fluxo viário que, nos horários de pico, chega a registrar retenção de 13,5 mil veículos na área dos bairros Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança.

A família do homenageado esteve presente na solenidade. A esposa do Sr. Passarão e diretora do Grupo Chibatão, Erisvânia Ramos de Souza, acompanhada pelas presidentes do Grupo, Isabele Oliveira e Jessica Oliveira, destacou a relevância do reconhecimento. “Esta obra carrega o nome de um trabalhador que fez história. É uma homenagem justa e que muito nos orgulha. O ‘Passarão’ ficaria extremamente feliz em ver seu legado reconhecido em uma obra que vai melhorar a vida de tanta gente”, afirmou.

O diretor executivo do Grupo Chibatão, Jhony Fidelis, também acompanhou o ato e ressaltou o simbolismo da homenagem. “O nome Passarão representa trabalho, determinação e a força da logística amazonense. Ver esse legado eternizado em uma obra dessa importância reforça o impacto que ele teve no desenvolvimento da nossa cidade e inspira as próximas gerações”, declarou.

O prefeito David Almeida ressaltou a magnitude do empreendimento. “Hoje nós estamos iniciando a contagem regressiva para resolver, de vez, um dos maiores problemas viários da cidade. Esta obra vai garantir que as pessoas gastem menos tempo no trânsito e mais tempo com suas famílias. Os recursos já estão na conta da prefeitura e a execução não sofrerá nenhum impacto. A partir de agora, começamos a construir a solução que Manaus esperava há décadas”, disse.

Com 25 mil metros quadrados de intervenção, o complexo terá três níveis: uma trincheira subterrânea, pista em superfície e elevado de 276 metros, além de uma segunda trincheira de 266 metros e uma rotatória reorganizada. O investimento de R$ 80,3 milhões está integralmente disponível, e a execução será conduzida pela Construtora Etam Ltda. no prazo estimado de 18 meses.

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Junior, também destacou o ritmo da gestão. “Não era comum ver complexos viários sendo construídos com tanta rapidez em Manaus. Em dois anos e nove meses, licitamos, contratamos e entregamos três complexos, e hoje iniciamos mais um. Esta gestão não esconde problemas, ela encara, trabalha e resolve. Manaus agora tem prefeito”, afirmou.

A homenagem ao Sr. Passarão sela o reconhecimento público a uma trajetória empresarial que contribuiu diretamente para a evolução da infraestrutura logística do Estado. O nome do novo complexo reforça a importância de um legado construído com trabalho, visão e impacto econômico para Manaus.

Com o início da obra, começa também a consolidação do viaduto que levará para o trânsito da cidade o símbolo de uma história que marcou a transformação logística do Amazonas.