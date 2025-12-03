Presidente Roberto Cidade inaugura na Aleam um dos maiores centros de atendimento a pessoas com TEA do país

Pai atípico, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), inaugurou, nesta terça-feira (2/12), o Centro de Inclusão Sensorial Dr. Hamilton Cidade, um dos maiores espaços da região Norte especializados no atendimento a pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down e outros transtornos neurodivergentes. O espaço funciona nas dependências da Aleam.

“É dessa forma que a gente faz política. Cuidando das pessoas. Pensando nas pessoas que mais precisam. Fazendo entregas como essa que ajudam a mudar a vida das pessoas da nossa cidade, do nosso Estado. O nosso centro vai poder atender por dia 250 crianças, vão atender todos os filhos atípicos dos servidores da Casa e as outras vagas nós vamos abrir também para a sociedade, porque isso que nos preconiza a lei. A partir de agora, do mês de dezembro, nós já vamos começar a atender e no ano que vem nós só vamos aumentar, evoluir”, afirmou o presidente da Assembleia do Amazonas.

O presidente Roberto Cidade informou que o Centro Sensorial, além de atender crianças e adolescentes neurodivergentes, também vai ofertar acolhimento aos pais e mães, que precisam de acompanhamento para melhorar o dia a dia do paciente atípico.

“Nós também vamos ter um tratamento para as nossas mães com psicólogos para dar toda a orientação para elas, porque muitas vezes uma mãe, um pai, não sabem o que fazer, precisam ter orientação, eles sofrem muito. Eu mesmo passo por isso quando estou com o Robertinho: muitas vezes não sei o que ele quer, se ele quer comer, se ele quer pular, se ele quer brincar. Enfim, mas quero dizer para vocês que é um sentimento de dever cumprido hoje. Hoje eu me encho de orgulho de poder estar fazendo história aqui na Assembleia”, declarou o deputado-presidente.

O espaço inaugurado por Roberto Cidade deixa um dos maiores legados no atendimento a pessoas TEA no Amazonas e se torna a segunda Casa Legislativa do Brasil a ofertar atendimento especializado aos pacientes com transtornos de desenvolvimento.

“A primeira a ter um centro desse é o Estado do Ceará, mas o nosso é o melhor. Eu tenho certeza de que nós só vamos evoluir, que vai ser um legado que os outros presidentes, os outros deputados não vão tirar”, disse Cidade.

O presidente agradeceu a todos os deputados que apoiaram a construção do espaço de acolhimento e ressaltou que a Assembleia do Amazonas passa a ser a mais inclusiva do país.

“Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço imensamente a todos os 24 deputadas e deputados, porque ninguém faz nada sozinho. Isso aqui é um braço da Assembleia, e eu tenho certeza de que a Assembleia mais inclusiva do país é a nossa, porque todos os deputados e deputadas apresentam leis que ajudam a melhorar a vida dessas pessoas que precisam ter o apoio não só da Assembleia, mas também do Executivo”, comentou Cidade, agradecendo aos diretores de Saúde, médico Arnoldo Andrade, que vai coordenar o centro, e o diretor-geral da Aleam, Wander Motta.

Participaram da inauguração mães e pais atípicos, parlamentares e familiares do médico Hamilton Cidade, homenageado com o nome do centro.