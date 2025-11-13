Presidente Roberto Cidade confirma realização de provas do concurso público da Aleam para 14 de dezembro

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), confirmou nesta quarta-feira (12/11) a realização das provas do concurso público do Parlamento Estadual para o dia 14 de dezembro. Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame oferece 100 vagas para chamamento imediato, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 263 vagas para cadastro reserva.

“O concurso público da Aleam vem seguindo todos os ritos, todos os cronogramas, e a prova está mantida para 14 de dezembro. Já respondemos aos questionamentos do Ministério Público, fizemos a defesa e, mediante o trabalho sério realizado pela nossa comissão e pela banca, respeitada nacionalmente, que contratamos, no dia 14 de dezembro teremos as provas do nosso concurso. No próximo ano já teremos nesta Casa os aprovados. Os novos servidores irão oxigenar os serviços, e nós estaremos cumprindo a nossa missão, que é trabalhar pelo povo”, declarou o presidente.

O último concurso foi há 14 anos

A prova objetiva será aplicada no dia 14 de dezembro, em dois turnos: manhã (8h às 12h) e tarde (15h às 18h). O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 22 de janeiro de 2026, e a prova discursiva para 1º de março de 2026.

O último concurso da Aleam havia ocorrido em 2011, organizado pelo Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), com oferta de 132 vagas.

“Depois de mais de uma década, estamos retomando a realização de concurso com total transparência e responsabilidade. Isso é fruto do trabalho coletivo dos deputados e servidores da Casa”, afirmou Roberto Cidade.

O concurso público da Aleam 2025 contempla diversas áreas, entre elas: Analista de Controle; Assessor Jurídico; Procurador; Administrador; Analista de Redes e Comunicação de Dados; Analista de Sistemas; Assistente Social; Bibliotecário; Cientista Político; Contador; Designer Gráfico; Economista; Educador Físico; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Historiador; Intérprete de Libras e Sinais; Jornalista; Médico (Ginecologista, Cardiologista, Urologista, Endocrinologista e Clínico Geral); Odontólogo; Pedagogo; Psicólogo; Programador; Redator; Assistente Técnico Administrativo; Cinegrafista; Produtor de Imagem; Editor; Fotógrafo; Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores; Técnico em Produção Audiovisual; Técnico de Manutenção de Computadores e Técnico de Rede.

Cronograma do concurso

14/12/2025 – Prova objetiva e redação (cargos específicos)

16/12/2025 – Divulgação do gabarito preliminar

17 a 18/12/2025 – Recursos contra o gabarito preliminar

22/1/2026 – Gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva

23 a 26/1/2026 – Recursos contra o resultado preliminar

5/2/2026 – Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para provas práticas e discursivas

1/3/2026 – Prova discursiva (cargos específicos)