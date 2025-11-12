CADA avança na modelagem da concessão rodoviária que vai garantir mais segurança e logística ao Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (CADA) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), anunciou a abertura da Consulta Pública do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a recuperação, operação e manutenção contínua de cinco rodovias estaduais: AM-010, AM-070, AM-254, AM-352 e AM-363.

A iniciativa marca mais um passo no processo de modernização da infraestrutura viária do Estado, com foco na melhoria da trafegabilidade, segurança, mobilidade, sustentabilidade ambiental e fortalecimento da economia regional e reforça um diferencial importante: não haverá cobrança de pedágio aos usuários.

A Consulta Pública, que ocorrerá de forma exclusivamente on-line, ficará aberta por 30 dias no site oficial do projeto, garantindo ampla participação social. Durante esse período, a população, especialistas e entidades podem enviar contribuições para o aprimoramento da modelagem da PPP, reforçando a transparência e o diálogo com a sociedade.

Impacto direto na vida dos amazonenses
As rodovias contempladas no projeto conectam municípios estratégicos, impulsionando o transporte de pessoas e produtos, integrando a Região Metropolitana de Manaus a áreas de produção agrícola, zonas turísticas e comunidades do interior. Entre os benefícios esperados estão: manutenção constante das vias, redução de acidentes e custos logísticos, geração de emprego direto e indireto, atração de investimento e fortalecimento das economias locais, desenvolvimento regional com compromisso socioambiental.

Participação Social como eixo do projeto
A Consulta Pública integra o processo de escuta ativa e inovação na gestão pública. Após essa etapa, o projeto avançará para o Roadshow e, posteriormente, para a Audiência Pública presencial, ampliando o diálogo com o mercado e a sociedade civil.

Para a diretoria da CADA e da UGPE, o momento reafirma o compromisso do Governo do Amazonas com uma infraestrutura mais eficiente, sustentável e socialmente responsável. O objetivo é consolidar uma modelagem que entregue benefícios de longo prazo ao cidadão, com segurança jurídica e atração de parceiros qualificados.

Serviço
Consulta Pública Exclusivamente On-line: abertura prevista para 12 de novembro.
Envio de contribuições: exclusivamente pelo site da CADA –
www.cada.am.gov.br

Sobre a iniciativa
A modelagem da PPP é conduzida pela CADA com coordenação da UGPE. O projeto busca estruturar um modelo eficiente e sustentável para manutenção das rodovias estaduais, com base em melhores práticas nacionais e internacionais de concessões.

