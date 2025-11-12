Wilson Lima destaca ações concretas do Amazonas para redução de emissões em painel global da COP30

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, nesta terça-feira (11/11), de painel de alto nível promovido pela Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force), durante a COP30, em Belém (PA). O evento reuniu autoridades internacionais ligadas ao meio ambiente e às mudanças climáticas para debater soluções práticas que conectem a agenda global de mitigação às realidades locais na Amazônia e em outras regiões do planeta.

O painel foi realizado na Blue Zone do Pavilhão da Amazônia e teve como foco a ampliação da liderança e do financiamento subnacional para ações de clima e natureza, com destaque para experiências de governos que transformam compromissos em resultados concretos para a população.

De acordo com o governador Wilson Lima, a COP30 é uma oportunidade para mostrar ao mundo que a Amazônia já apresenta soluções concretas que conciliam conservação ambiental e desenvolvimento econômico.

“É importante a realização de um evento como esse na Amazônia, para que o mundo entenda quais são as nossas realidades e estejam mais conectados com as nossas necessidades. Estamos trazendo ações, projetos, decisões que são importantes e que são objetivas para atender a nossa necessidade. Não adianta virmos para a COP para a construção de uma narrativa sem que haja um compromisso firme dos países mais poluidores, dos bancos e das fontes de investimentos para fazer com que isso chegue lá na ponta e efetivamente ajude as comunidades”, destacou o governador.

Durante a mesa, o Amazonas apresentou os resultados do Manaus Action Plan (MAP), lançado em 2022 na capital amazonense, e do Programa Amazonas 2030, criado em 2023 para colocar em prática os princípios do MAP. As duas iniciativas integram políticas de redução de emissões, combate à pobreza e valorização da bioeconomia sustentável, tornando o estado referência mundial na execução do conceito de “floresta em pé”.

O governador Wilson Lima presidiu o GCF Task Force entre 2019 e 2022 e liderou o lançamento do MAP, que estabeleceu um marco de integração entre clima, floresta e desenvolvimento social na Amazônia. O documento global assinado por 38 estados e províncias de 10 países tropicais, foi concebido para integrar metas de mitigação e adaptação às estratégias de desenvolvimento humano e inclusão social.

Já o Programa Amazonas 2030 estabeleceu a meta de zerar o desmatamento líquido até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono, beneficiando diretamente 45 mil pessoas de 506 comunidades. A iniciativa utiliza o sistema jurisdicional de REDD+ do estado como base de financiamento e combina recursos de crédito de carbono, doações internacionais e cooperação federativa. Desde 2023, o programa já mobilizou R$ 1,2 bilhão em investimentos para projetos de conservação, infraestrutura verde e desenvolvimento humano.

Outras medidas

Entre os resultados concretos, o governador destacou a criação do Plano Estadual de Bioeconomia, a Política de Transição Energética (Peten), a Lei de Serviços Ambientais e o Sistema Jurisdicional de REDD+, além do fortalecimento de programas como Floresta em Pé e Guardiões da Floresta, que remuneram mais de 14 mil famílias por serviços ambientais em Unidades de Conservação. O estado também implantou o Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (Cemaap) e a Escola da Floresta, na RDS Uatumã.

Essas políticas contribuíram para uma redução contínua do desmatamento nos últimos três anos. Em 2023, a queda foi de 37,9%; em 2024, de 29%; e em 2025, de 16,9%, totalizando 1.658 km² de floresta preservada em relação ao período anterior, o menor índice da série histórica e o cumprimento antecipado das metas de mitigação do Amazonas 2030.

O painel contou ainda com a participação de Nathalia Uribe, secretária-geral da Regions4 e moderadora geral do evento, e de nomes de destaque internacional como Nigar Arpadarai (presidência da COP30 e Campeão de Alto Nível do Clima), Jean Lemire (governo do Canadá), Gillian Martin (secretária de Ação Climática e Energia do Reino Unido), Andréa Vulcanis (secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás) e Ewan Botha (Departamento de Meio Ambiente do Governo de Gauteng, África do Sul).

 

