Saullo Vianna garante R$ 2,4 milhões para ampliar ações de saúde e cultura em Manacapuru

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares para o município de Manacapuru, reforçando o custeio da rede municipal de saúde, a compra de equipamentos e medicamentos e a melhoria dos atendimentos à população.

“Sabemos que a maioria dos municípios do interior depende muito das emendas do parlamento para o custeio da saúde. Por essa razão, concentramos boa parte dos recursos nos serviços de Atenção Básica, mas também na cultura, já que Manacapuru é um dos polos culturais do nosso estado”, diz Vianna.

Apoio financeiro ao Festival de Cirandas- Saullo Vianna fez gestões, junto ao Ministério do Turismo, e conseguiu articular R$ 400 mil em recursos para o Festival de Cirandas de Manacapuru. “Com isso, incentivamos a cultura local, o turismo e a geração de renda”, completou.

Saullo acompanhou de perto o evento e destacou o potencial da cidade para se tornar uma potência cultural no Amazonas. “Manacapuru tem um povo talentoso e cheio de energia. Nosso compromisso é seguir fortalecendo a saúde e apoiando as Cirandas, para que cresçam e alcancem o mesmo reconhecimento do Festival de Parintins”, afirmou Saullo Vianna.

Reunião com mães e lideranças- Recebido em Manacapuru pelo vice-prefeito Franz Melendez e pelo deputado estadual Christiano D’Angelo e os vereadores Pedro Henrique e Lucas, Saullo Vianna se reuniu no Teatro Municipal com grupos de danças folclóricas. Participou, ainda, de uma roda de conversa com mães atípicas, que revelou a determinação e o cuidado delas com as crianças.

Participaram, ainda, das agendas de Vianna no município os amigos Katiça, Ivan, Baía do Pastel, João Luiz, Zé Ricardo e Ricardo Júnior, que incluíram reuniões com lideranças locais e um encontro com integrantes da Quadrilha Miriti, no bairro Correnteza.

