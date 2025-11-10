Presidente Roberto Cidade anuncia envio de emendas parlamentares para os setores primário e de saúde de Carauari

Em Carauari (distante 780 quilômetros de Manaus), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), anunciou o envio de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para o município em 2026. O deputado-presidente destinará R$ 500 mil para a área da saúde e R$ 500 mil para o setor rural.

O anúncio foi feito durante a entrega de implementos agrícolas, realizada nesta segunda-feira (10/11). A entrega dos equipamentos voltados à produção rural foi possível mediante a destinação de R$ 500 mil em emendas parlamentares referentes a 2025.

“Nossa missão é cuidar das pessoas, e poder contribuir com esse objetivo por meio das nossas emendas parlamentares nos enche de orgulho. É uma grande alegria para o nosso mandato estar aqui em Carauari, fazendo a entrega de equipamentos para o setor primário e, desde já, anunciando novas emendas para o próximo ano. Iremos trazer mais investimentos para o setor rural, na ordem de R$ 500 mil, e outros R$ 500 mil para a saúde. É fundamental que possamos sempre fazer a nossa parte para, além de cuidar das pessoas, fazer o nosso Estado avançar ainda mais”, declarou.

A destinação de implementos agrícolas beneficiou 15 associações que atuam no setor primário de Carauari, alcançando 1.099 produtores rurais.

Foram entregues motores estacionários, tratoritos motocultivadores, fornos para Casas de Farinha, caixas térmicas, caititus (raladores de mandioca), mangueiras, Casas de Farinha completas, além de enxadas, machados, facas, terçados, pás agrícolas, polias, carrinhos de mão e caixas d’água.

Emendas para Carauari

Neste ano, o deputado-presidente destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares para a aquisição de implementos agrícolas, fortalecendo o setor primário carauariense. Em 2021, ele enviou R$ 300 mil em emendas para a aquisição de medicamentos e outros insumos necessários ao enfrentamento da Covid-19.