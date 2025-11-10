Transformar Juntos Amazonas acontece nesta quinta-feira (13)

O Sebrae Amazonas, em parceria com a Associação Amazonense de Municípios (AAM), realiza o Transformar Juntos – Edição Amazonas, o maior encontro regional sobre políticas públicas, desenvolvimento territorial e boas práticas de gestão nos municípios amazonenses.

O evento acontece nesta quinta-feira, 13 de novembro, das 8h às 18h, no SESI Clube do Trabalhador (Av. Cosme Ferreira, 7399 – São José I, Manaus).

A programação inclui cinco palestras e sete painéis, com a participação de prefeitos, gestores públicos, especialistas e representantes de instituições nacionais e locais, que vão abordar temas como resiliência climática, sustentabilidade, inovação, inclusão socioprodutiva e educação empreendedora, entre outros.

A diretora superintendente do Sebrae Amazonas é Ananda Carvalho Normando Pessôa, participará a partir das 13h, acompanhando as atividades da programação vespertina e concedendo entrevistas à imprensa.

A programação completa e as inscrições estão disponíveis no link: https://cloud.divulga. sebraeam.com.br/Transformar_ Juntos

Palestrantes confirmados:

– Durval Braga – Economista, especialista em marketing, desenvolvimento humano e psicologia positiva.

– Marcondes Gil Nogueira – Auditor Técnico de Controle Externo (TCE-AM).

– Anete Ferreira – Diretora de Projetos Ambientais do TCE-AM.

– Flávia Regina Britto Gonçalves – Diretora Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério do Empreendedorismo (MEMP).

– Rafael Hermógenes – Analista Técnico da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae Nacional.

– Dário Joffily – Gestor de Inovação no Sebrae Nacional e coordenador do programa Catalisa Gov.

– Ellys Cristiane Felipe Alves – Gestora da Rede de Parceiros do Sebrae Nacional.

Serviço:

Evento: Transformar Juntos – Edição Amazonas

Data: Quinta-feira (13 de novembro)

Horário: 8h às 18h

Local: SESI Clube do Trabalhador (Av. Cosme Ferreira, 7399 – São José I, Manaus)