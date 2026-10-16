Lula anuncia PEC para garantir passe livre no transporte aos fins de semana

Presidente diz que enviará proposta ao Congresso após o fim da escala 6×1 e que parte da verba virá de emendas parlamentares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (15) que enviará ao Congresso uma PEC para garantir passe livre nos transportes coletivos aos fins de semana, em todas as cidades do país. O anúncio foi feito nas redes sociais e acompanha a aprovação do fim da escala 6×1 pelo Senado, na quarta-feira (14). Segundo Lula, a ideia é que os trabalhadores tenham menos tempo no trabalho e mais tempo com a família.

Ele afirmou que, com o fim da escala 6×1, o trabalhador terá 2 dias de descanso para lazer, e que por isso mandará a PEC para garantir o passe livre aos sábados e domingos nas cidades que tiverem transporte coletivo.

Sobre o custeio, Lula disse que o dinheiro virá de emendas parlamentares. Para ele, o povo ficará feliz, os deputados darão utilidade às suas emendas e o fim da 6×1 terá valido a pena.