FAB impõe sigilo de 100 anos sobre passageiros de jato de Vorcaro

Exército, Banco do Brasil e outros órgãos do governo também usaram a regra

A Força Aérea Brasileira (FAB) impôs sigilo de até 100 anos sobre a lista de passageiros de uma aeronave do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A resposta foi dada a um pedido feito pela Lei de Acesso à Informação (LAI), que questionava o plano de voo do jato de prefixo PS-FST entre 10 e 20 de novembro de 2025.

Foi nesse período que Vorcaro foi preso no Aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar em um Falcon 7X rumo a Malta, na Europa.

O Comando da Aeronáutica invocou o artigo 31 da LAI, que prevê o sigilo centenário, para proteger a intimidade e a vida privada dos passageiros. Segundo o órgão, o itinerário de uma aeronave específica, em datas determinadas, permite associar os deslocamentos a dirigentes, sócios e usuários, que podem ser identificados pelo cruzamento com registros públicos.

A FAB também argumentou que o histórico de planos de voo em sequência possibilita traçar o perfil de deslocamento dessas pessoas. Em nota, a Força afirmou que não impõe sigilo em listas de passageiros, já que o controle delas cabe aos operadores das aeronaves.

