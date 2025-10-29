TCE-AM destaca decisão do STF que fortalece a transparência no controle das emendas parlamentares

TCE-AM destaca decisão do STF que fortalece a transparência no controle das emendas parlamentares

O Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão do ministro Flávio Dino, determinou que estados, municípios e o Distrito Federal adotem, até 1º de janeiro de 2026, o mesmo modelo federal de transparência e rastreabilidade na execução de emendas parlamentares.

 

A medida impõe mais rigor na transparência das emendas parlamentares, fortalecendo a atuação dos órgãos de controle externo, especialmente os Tribunais de Contas.

 

Com a decisão, a execução das emendas passará a exigir identificação do autor, do beneficiário, do objeto e do resultado da aplicação, garantindo rastreabilidade integral do recurso público.

 

O entendimento do STF reforça o papel dos Tribunais de Contas como pilares do controle da administração pública e amplia o poder de fiscalização das cortes estaduais sobre a destinação das verbas parlamentares.

 

Fiscalização no AM

 

No Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) já possui histórico de atuação na fiscalização de recursos oriundos de emendas, bem como há transparência ativa em portal próprio do Governo contendo informações dessas transferências.

 

A Corte já proferiu determinações envolvendo a execução de emendas e dispõe de estrutura técnica para monitorar a correta aplicação dos recursos.

 

A padronização nacional estabelecida pelo STF confere maior respaldo institucional aos Tribunais de Contas, que passam a ter base jurídica para exigir dos entes fiscalizados a adoção das mesmas práticas já consolidadas na esfera federal.

 

A partir da medida, o TCE-AM poderá ampliar suas ações de auditoria, controle e responsabilização em casos de descumprimento das normas de transparência.

 

A decisão da Suprema Corte representa avanço para o fortalecimento do controle externo, assegurando que recursos de emendas, de natureza pública, sejam executados com transparência, rastreabilidade e respeito aos princípios constitucionais.

 

Após a decisão, o TCE-AM reforçou seu compromisso com a fiscalização dos gastos públicos e informou que seguirá atuando para garantir o correto emprego dos recursos destinados à população amazonense.

Relacionados

TCE-AM mantém condenação e determina que prefeito de Envira devolva quase R$ 90 mil aos cofres públicos

TCE-AM mantém condenação e determina que prefeito de Envira devolva quase R$ 90 mil aos cofres públicos

Com protagonismo do TCE-AM, Comitê de Meio Ambiente do IRB apresenta avanços na agenda de adaptação climática dos municípios

Com protagonismo do TCE-AM, Comitê de Meio Ambiente do IRB apresenta avanços na agenda de adaptação climática dos municípios

Presidente Roberto Cidade celebra participação de estudantes da rede estadual no programa Aleam Educa

Presidente Roberto Cidade celebra participação de estudantes da rede estadual no programa Aleam Educa

Processo do Quinto Constitucional avança e advogada Carmem Romero entra na disputa

Processo do Quinto Constitucional avança e advogada Carmem Romero entra na disputa

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *