Assalto em loja de conveniência termina com dupla rendida sob mira de arma de fogo na Avenida do Turismo

Um assalto a mão armada foi registrado na noite da última quarta-feira (29/10) em uma loja de conveniência localizada em um posto de combustíveis na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O caso foi documentado em boletim de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o registro, por volta das 22h40, um homem armado entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, rendendo duas pessoas que estavam no local. O suspeito subtraiu diversos produtos da loja, incluindo batatas fritas, balas, chocolates e outras mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 190.

Após o crime, o autor fugiu a pé em direção a uma área de mata nas proximidades da Avenida do Turismo. As vítimas prestaram depoimento na manhã seguinte, quando confirmaram que o criminoso utilizou uma arma de fogo durante a ação.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 19º DIP, instaurou o inquérito para investigar o caso. Equipes estão analisando imagens de câmeras de segurança do posto e da região para tentar identificar o autor do crime.

A unidade reforçou que denúncias e informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser feitas pelo número 181, do disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), com garantia de anonimato.