‘Estamos mudando vidas com o Centro de Inclusão Sensorial’ diz Roberto Cidade

Além de cuidar das crianças atípicas, o Centro Sensorial Dr. Hamilton Cidade, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), também é um espaço de acolhimento para as mães e responsáveis que acompanham suas crianças durante os atendimentos médicos e as terapias. A atenção foi acompanhada de perto, nesta segunda-feira, (9/2), pelo presidente do Legislativo, deputado estadual Roberto Cidade (UB).

“É muito gratificante ver que estamos mudando vidas com o nosso Centro de Inclusão. Aqui, as crianças estão recebendo o melhor atendimento possível e as mães, a maioria são mulheres que acompanham, também estão recebendo suporte. Elas, em sua maioria, abdicam de trabalho, estudos, lazer e isso, em algum momento acaba sendo pesado demais. Aqui elas estão recebendo acompanhamento de psicóloga e realizando atividades em grupo para que possam se fortalecer”, pontuou o parlamentar.

Uma das pessoas que se sente amparada pelo Centro Sensorial Dr. Hamilton Cidade, é Diva dos Santos, mãe do Antônio Prado, de 6 anos. Segundo ela, os encontros com as outras mães e com a profissional da Psicologia permitem com que ela se conheça melhor, lide com os desafios com mais tranquilidade e, sobretudo, permite que ela aprenda a lidar com os desafios de ter um filho atípico.

“Cada uma tem a sua história e as trocas são importantes. Uma delas disse que já estava no limite e eu entendo. Estou aprendendo sobre esse novo mundo agora, faz pouco tempo que descobri que meu filho tem TDAH e TEA. Tenho outro filho de 16 anos, estou em processo de separação e sem conseguir trabalhar fora porque o Antônio demanda demais e ele quer a mãe dele. Sou eu para tudo e eu me dedico a ele e às coisas dele com todo o amor. Apesar de ser difícil, eu sei que preciso ‘mergulhar’ no mundo dele e fazer com que tenha a melhor qualidade de vida possível. Sou extremamente grata pela oportunidade que o meu filho está tendo no Centro Sensorial. Não sei o que faria se não fosse isso”, declarou.

Quem também é grata pelo serviço prestado pelo Centro Sensorial Dr. Hamilton Cidade é a servidora Rafaela Lopes. Mãe de Emanuela, de 5 anos, e dos gêmeos Heitor e Henrique, de 3 anos, Rafaela está “fechando” o diagnóstico das crianças e fala da dificuldade em encontrar os profissionais adequados para as avaliações e também dos custos necessários para atender os três filhos.

“Uma consulta com o neurologista é R$ 800 e uma terapia, em média é R$ 250, e as crianças não precisam de terapia apenas uma vez. Aqui nesse Centro, além dos profissionais de qualidade, a gente encontra acolhimento. Vamos começar o atendimento em TDAH dos três com uma equipe multidisciplinar agora, mas já tive ajuda do neurologista e os meus filhos estão sendo atendidos maravilhosamente bem. Esse Centro é um projeto muito especial, que vai atender muitas famílias que, assim como a minha, possuem crianças atípicas. Estou muito feliz e esperançosa de que esse espaço vai ajudar muita gente”, falou.

Centro de Inclusão Sensorial

O Centro de Inclusão Sensorial Dr. Hamilton Cidade foi inaugurado pelo presidente Roberto Cidade, em dezembro de 2025, e representa um avanço no atendimento a pessoas com TEA no Amazonas, tornando a Aleam a segunda Casa Legislativa do país a oferecer atendimento especializado a pessoas com transtornos do desenvolvimento.

A estrutura conta com sete consultórios para atendimento ambulatorial e equipes multiprofissionais, incluindo nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, odontólogos e outras especialidades voltadas ao desenvolvimento sensorial e motor.

O Centro homenageia o ex-deputado, médico pediatra e radialista Hamilton Maia Cidade, integrante da 11ª Legislatura da Aleam, entre 1987 e 1990.

