Presidente Roberto Cidade abre ano legislativo de 2026 e reforça papel da Aleam no desenvolvimento do Amazonas

Ao cumprir com seu dever constitucional, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), conduziu nesta terça-feira (3/2), a Sessão Solene de abertura do ano legislativo de 2026.

Na ocasião, o governador Wilson Lima (UB) fez a leitura da Mensagem Governamental, com o balanço das realizações de sua gestão ao longo dos últimos anos e apontou prioridades para o novo ano no Executivo Estadual.

Em sua fala de boas-vindas, o presidente Roberto Cidade destacou a importância da manutenção da harmonia entre os poderes, Legislativo e Executivo, com o objetivo único de corresponder aos anseios da população amazonense.

“Tenho muita alegria de receber o governador Wilson Lima nesta Casa para a leitura de Mensagem Governamental. É mais uma oportunidade de vermos feitos que são do governo, mas que tiveram também a participação da Assembleia Legislativa. É esta Casa que aprecia os projetos, vota as matérias e atua no sentido de viabilizar ações do Estado. Pela Aleam passaram projetos que beneficiaram a população em infraestrutura, saúde, educação, segurança, no social. Este ano, 2026, vai ser muito desafiador e nós iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para atender os pleitos do povo do Amazonas”, declarou Cidade.

Durante a leitura de sua mensagem, o governador Wilson Lima fez um breve retrospecto da sua atuação à frente do Executivo Estadual. Apontou como feitos a criação e ampliação do programa Auxílio Estadual Permanente, que atualmente beneficia 300 mil famílias; o programa Prato Cheio, que conta com 44 restaurantes em todo o Estado e já distribuiu mais de 19 milhões de refeições. Falou ainda sobre o IPVA Social, a CNH Social, os programas Água Boa e Amazonas Meu Lar; sobre as entregas para o setor primário, o Prosai Parintins e investimentos em Educação, Ciência e Inovação.

O governador destacou ainda a construção do Hospital Estadual Veterinário, a reorganização da rede hospitalar do Estado, a instalação de polos de alta complexidade no interior, a entrega do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (CEPCOLU), de unidades do Centro de Atenção Integral à Criança com Transtorno do Espectro Autista (CAIC TEA) e do Fundo de Fomento ao Turismo, Infra-Estrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI) permanente.

“Agradeço a Assembleia Legislativa, ao presidente Roberto Cidade pela sensibilidade com que sempre tratou os projetos enviados pelo Executivo. Essa harmonia foi e é fundamental para que pudéssemos fazer tantas entregas. Vamos continuar nesse trabalho na área de saúde, ampliando a oferta de cirurgias, de atendimentos, ampliando as salas de telessaúde. Vamos entregar até o mês de março aquela nova estrutura da FHemoam, a nova fachada do 28 de Agosto e do Dona Lindu. Vamos inaugurar uma policlínica e um hospital-dia e vamos continuar com as outras ações do Governo do Estado. Na área da segurança pública vamos convocar, até o dia 10, mais policiais civis e administrativos da Secretaria de Segurança Pública. Temos muito trabalho a realizar”, pontuou Lima.

A solenidade contou com a presença de, além dos deputados estaduais, do vice-governador Tadeu de Souza, secretários de governo, prefeitos e ex-prefeitos do interior, autoridades civis e militares, Tribunal de Contas do Estado e comunitários.

Retorno das sessões plenárias

Ao encerrar a Sessão Solene de abertura do ano legislativo de 2026, o presidente Roberto Cidade convocou os demais parlamentares para a primeira sessão plenária ordinária do ano da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura, nesta quarta-feira, 4/2.