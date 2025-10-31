De taquígrafa a presidente: os 50 anos de dedicação da conselheira Yara Lins ao Tribunal de Contas do Amazonas

A história da conselheira-presidente Yara Lins se confunde com a própria trajetória do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Em 2025, ela completa 50 anos de funcionalismo público na Corte de Contas, instituição à qual dedicou sua vida profissional desde o ingresso como taquígrafa concursada, em 1975.

Ao longo dessas cinco décadas, Yara Lins construiu um legado de comprometimento, competência e amor pela instituição.

Após atuar como auditora-adjunta e, posteriormente, como auditora, alcançou em 2014 o cargo máximo da carreira, ao ser empossada como conselheira do TCE-AM.

Seu caminho dentro da Corte foi marcado por uma ascensão baseada na dedicação diária, no rigor técnico e na sensibilidade humana que sempre imprimiu em sua atuação.

Em 2018, Yara Lins escreveu outro capítulo histórico ao se tornar a primeira mulher a presidir o Tribunal de Contas do Amazonas.

Sua gestão (2018-2019) destacou-se pelo início de um processo de modernização tecnológica que consolidou a Corte como referência em inovação no cenário nacional.

Entre os avanços desse período, destaca-se a inauguração de um dos data centers mais estruturados da Região Norte, que garantiu maior segurança, eficiência e autonomia ao processamento de dados da instituição.

Esse investimento se mostrou decisivo, permitindo ao TCE-AM manter suas atividades mesmo diante das adversidades impostas pela pandemia de Covid-19.

Mas não foi apenas a tecnologia que marcou a gestão de Yara Lins. O cuidado com os servidores sempre esteve entre suas maiores prioridades.

A conselheira promoveu a reestruturação do setor médico, garantindo melhores condições de saúde e qualidade de vida aos colaboradores da Corte.

Sua marca de humanização da gestão estendeu-se a servidores efetivos, comissionados, estagiários e prestadores de serviço, reforçando o espírito de união que caracteriza sua liderança.

De volta à Presidência

Em 2023, Yara Lins foi novamente eleita para gerir a Corte de Contas no biênio 2024-2025.

Em uma gestão marcada pela inovação na fiscalização dos recursos públicos, tornando o Tribunal um órgão ainda mais próximo da sociedade, o TCE-AM rompeu as distâncias geográficas do Estado e revolucionou o controle externo brasileiro ao lançar programas como o Blitz TCE, a Ouvidoria da Mulher e sistematizar o uso da inteligência artificial para fiscalização de atos e contratos.

O Blitz TCE-AM, instituído em fevereiro de 2024, foi criado para priorizar a agilidade e a efetividade no controle externo, reduzindo a burocracia e garantindo soluções rápidas para problemas urgentes da sociedade.

Idealizado pela conselheira Yara Lins, o programa adota uma abordagem prática e dinâmica, ampliando a efetividade das ações de fiscalização.

O programa promove o controle concomitante das contas públicas com o objetivo de permitir ao TCE-AM uma atuação mais contemporânea e imediata face à irregularidade eventualmente detectada, permitindo a adoção de medidas mais eficientes e eficazes para impedir ou mitigar danos ao patrimônio e interesses públicos.

Em março do mesmo ano, em mais uma iniciativa inovadora, a conselheira Yara Lins instalou a Ouvidoria da Mulher.

Um órgão nascido da urgência de escutar, acolher e agir diante das dores, das denúncias e das desigualdades vividas diariamente por tantas mulheres — dentro e fora das instituições públicas.

A Ouvidoria da Mulher é um canal de escuta ativa, destinado ao combate e prevenção da violência contra a mulher. Não é apenas um espaço físico, nem apenas um protocolo jurídico, mas sim um compromisso com a dignidade humana e um gesto de empatia institucional.

Inovando e apostando, novamente, na modernização da Corte de Contas, a conselheira Yara Lins criou a plataforma Amazon.IA que já se consolidou como um dos principais instrumentos tecnológicos do TCE-AM.

A ferramenta oferece recursos de análise documental, criação de textos, tradução e interação por voz, sempre com ênfase na segurança e na privacidade dos dados.

A Amazon.IA sucedeu iniciativas anteriores referentes à modernização tecnológica na Corte de Contas, como o ChatTCE em versão beta.

Além dos quatro modelos atuais, sendo dois da OpenAI e dois do Google, a plataforma deve receber atualizações periódicas com novos modelos de inteligência artificial como parte de uma estratégia mais ampla de modernização.

Humanização

A preocupação com a valorização dos servidores também é uma das prioridades da conselheira Yara Lins.

Ao longo das suas gestões à frente da Corte de Contas, a conselheira ampliou a formação continuada com a oferta de cursos de Mestrado e Doutorado aos servidores, fortalecendo a prestação dos serviços públicos e gerando um benefício direto à sociedade.

Além disso, houve um aumento no volume e alcance de cursos de formação continuada também aos gestores públicos – que são capacitados para utilização correta e regular dos recursos públicos e prestação de contas – e cidadãos, que são capacitados gratuitamente em diversas áreas.

Em dezembro deste ano, a conselheira Yara Lins assumirá, de forma inédita entre as Cortes de Contas no Brasil, a terceira gestão à frente do TCE-AM, tendo sido a primeira mulher reeleita entre os TCEs.

Um marco de gestão, em sua trajetória como servidora pública e o reconhecimento de um trabalho que conduz a Corte de Contas do Amazonas em um caminho de inovação, modernização e valorização dos que contribuem para a fiscalização dos recursos públicos.

Com meio século de dedicação ao Tribunal, Yara Lins representa não apenas a memória viva da instituição, mas também a sua capacidade de se reinventar e avançar. Sua trajetória é exemplo de perseverança, competência e amor pela missão de fiscalizar e proteger o patrimônio público em favor da sociedade amazonense.