TCE-AM lança Revista Científica 2025 e premia autores de artigos técnicos

TCE-AM lança Revista Científica 2025 e premia autores de artigos técnicos

Com a participação de autores de diferentes estados do país, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, nesta quarta-feira (5), o primeiro volume da Revista Científica do TCE-AM 2025. A programação, que integra as comemorações pelos 75 anos da instituição, reuniu conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, servidores, pesquisadores e gestores públicos.

O evento, realizado no auditório da Corte, marcou mais um passo na consolidação da Revista como referência no meio acadêmico e do Tribunal como instituição voltada à produção e difusão do conhecimento técnico e científico aplicado ao controle externo.

Durante o lançamento, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que a publicação representa o compromisso do Tribunal com a transparência, a eficiência e a produção de conhecimento voltado ao interesse público.

“A revista científica do Tribunal de Contas do Amazonas se apresenta como um repositório de ideias, experiências e pesquisas, servindo não apenas aos conselheiros, auditores e gestores, mas, sobretudo, aos cidadãos, principais destinatários do serviço prestado pelo Estado. Mais do que uma simples publicação, ela revela o compromisso com a inovação, com a excelência e com a produção científica, aproximando o pensamento técnico das demandas da sociedade civil e fortalecendo as práticas de governança e fiscalização”, afirmou Yara Lins.

Alcance nacional

Responsável pela coordenação da revista, o vice-presidente Fabian Barbosa destacou o crescimento da publicação e o reconhecimento nacional que o TCE-AM vem alcançando como difusor do conhecimento técnico e científico entre os tribunais de contas.

“Este volume, o primeiro de 2025, reúne 12 obras selecionadas entre 38 artigos submetidos por autores de diversos tribunais de contas e instituições do país, entre membros do Ministério Público, auditores e conselheiros de outros tribunais de contas, analisados sob metodologia double-blind review, com bastante rigor acadêmico. Esse resultado demonstra que o TCE-AM está galgando espaço entre os grandes repositórios científicos do Brasil, assumindo papel relevante na reflexão sobre o controle externo e sobre a atuação das cortes de contas”, destacou o conselheiro.

Fabian também agradeceu à equipe da Comissão da Revista e ressaltou o caráter educativo de sua trajetória profissional. “Converter a revista do Tribunal em um manancial de conhecimento e pesquisa foi uma decisão natural, porque é parte da minha essência e da minha crença na educação como instrumento de transformação”, completou.

Palestra e premiação dos melhores artigos

A programação contou ainda com palestra do procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, dr. Marcílio Toscano França Filho, que abordou o tema “O Patrimônio Histórico como Patrimônio Público: Tribunais de Contas e Meio Ambiente Cultural”. O palestrante destacou a importância das Cortes de Contas na proteção do patrimônio histórico e cultural como dimensão essencial da boa gestão pública. Além disso, no período da tarde, os autores que compõem o primeiro volume da revista farão a apresentação dos seus artigos.

Durante a cerimônia, foram anunciados os vencedores do 2º Concurso de Artigos Científicos do TCE-AM, cujos trabalhos integram a edição impressa da revista. O primeiro lugar ficou com Izaura Rodrigues Nascimento, Carolina Postigo Silva e Hillary Vitória Brasil Gomes, autoras do artigo “Controle Externo e Floresta em Pé: O Tribunal de Contas do Amazonas como Agente Transformador da Sustentabilidade na Amazônia”.

Em segundo lugar, ficaram Flávio Garcia Cabral e Dafne Reichel Cabral, com o trabalho “O Uso da Tecnologia pelos Tribunais de Contas: Perspectivas e Desafios para a Boa Administração Pública”.

Já o terceiro lugar foi conquistado por Danielle Costa de Souza Simas, Lucilene Florêncio Viana e Ricardo Augusto Campolina de Sales, autores do artigo “Tribunais de Contas Inteligentes: Fiscalização Algorítmica e o Uso de TICs na Transformação da Gestão Pública”.

Relacionados

Câmara Municipal de Manaus realiza Audiência Pública sobre planejamento orçamentário para 2026

Câmara Municipal de Manaus realiza Audiência Pública sobre planejamento orçamentário para 2026

De taquígrafa a presidente: os 50 anos de dedicação da conselheira Yara Lins ao Tribunal de Contas do Amazonas

De taquígrafa a presidente: os 50 anos de dedicação da conselheira Yara Lins ao Tribunal de Contas do Amazonas

Do papel à inteligência artificial, TCE-AM transforma julgamentos e se torna referência em modernização

Do papel à inteligência artificial, TCE-AM transforma julgamentos e se torna referência em modernização

Assalto em loja de conveniência termina com dupla rendida sob mira de arma de fogo na Avenida do Turismo

Assalto em loja de conveniência termina com dupla rendida sob mira de arma de fogo na Avenida do Turismo

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *