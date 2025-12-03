David Reis anuncia data de pagamento da segunda parcela do 13º e do abono natalino aos servidores da CMM

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), anunciou durante a Sessão Extraordinária desta quarta-feira (3 de dezembro), o calendário de pagamentos de fim de ano para os servidores da Casa Legislativa.

Conforme comunicado oficial do presidente, a segunda parcela salarial será liberada na sexta-feira (5 de dezembro), e o ticket abono natalino será pago no dia 19 de dezembro, mesma data em que será efetuado o pagamento salarial referente ao mês de dezembro.

David Reis ressaltou que a organização do cronograma busca oferecer tranquilidade financeira às famílias dos servidores neste período festivo e reafirma o respeito da gestão pelo trabalho cotidiano desempenhado na Câmara.

“Sabemos da importância de cada servidor para o funcionamento da Casa. Garantir estes pagamentos em tempo hábil é uma forma concreta de reconhecer e valorizar quem sustenta o trabalho legislativo”, declarou o presidente.

As datas de pagamento seguem a política de responsabilidade fiscal da instituição. Com a liberação da segunda parcela do 13º salário, do abono natalino e do pagamento salarial, a Mesa Diretora pretende fechar o ano letivo com as obrigações trabalhistas regularizadas, reafirmando o compromisso com o quadro de pessoal e com a continuidade dos serviços prestados à população.