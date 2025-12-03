Governador Wilson Lima inaugura primeira etapa das obras de modernização do Hospital Francisca Mendes

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quarta-feira (03/12), a primeira etapa das obras de modernização da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), referência em cardiologia no Norte do país. Foram entregues o Hospital Dia, a Clínica de Cardiologia II e o laboratório de análises clínicas, todos completamente revitalizados, ampliados e adaptados para atendimento especializado. A unidade está passando pela maior intervenção de sua história, após 26 anos de funcionamento.

No Hospital Dia e na Clínica de Cardiologia II, a entrega soma 49 leitos novos e reformados, reorganizando fluxos, ampliando áreas assistenciais e elevando o padrão de segurança, conforto e humanização. O laboratório de análises clínicas, agora totalmente modernizado, vai dobrar sua capacidade de 60 mil para 120 mil exames mensais, com boxes de coleta adaptados, novos ambientes técnicos e condições ideais para ampliar a precisão diagnóstica.

Durante coletiva de imprensa, o governador destacou que a modernização reforça o objetivo de ampliar o acesso e reduzir o tempo de espera para procedimentos cardíacos.

“Tivemos um salto significativo no Hospital Francisca Mendes. O nosso objetivo inicial, primeiro, era reduzir o tempo de espera dos pacientes, porque isso era mais importante naquele momento, diminuir principalmente a fila de crianças que esperavam por um procedimento cirúrgico, cardíaco. E agora passamos para um processo de modernização, para garantir mais conforto para esse paciente e dar melhores condições de trabalho para os profissionais que estão aqui”, afirmou o governador.

O novo laboratório de análises clínicas representa um avanço estrutural e tecnológico fundamental. Além da capacidade ampliada, passa a operar com cinco boxes de coleta – incluindo pediátrico e PCD, áreas específicas para microbiologia, parasitologia, urinálise e diagnóstico, além de sala administrativa e almoxarifado. A nova estrutura possibilita maior precisão nos resultados e maior velocidade na entrega dos exames, beneficiando pacientes adultos e pediátricos.

No Hospital Dia, a reforma contemplou 15 leitos de internação e um leito de reanimação, além de posto de enfermagem, sala de preparo de medicação e readequação de fluxo para otimizar o atendimento de pacientes que realizam procedimentos de curta duração. Já a Clínica de Cardiologia II recebeu renovação completa das enfermarias, com 33 leitos estruturados, banheiros acessíveis, sala de reanimação e novas áreas de apoio e coordenação.

Próxima etapa

A intervenção faz parte do programa Saúde Amazonas e inclui reestruturação completa de instalações, aquisição de novos equipamentos e reorganização do parque tecnológico da unidade. Ao todo, a SES e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) estão investindo R$ 45 milhões, somando obras estruturais e compra de mobiliário e equipamentos médicos. A modernização, executada pela UGPE, permitirá a ampliação total de leitos da unidade, que passará de 147 para 204 após a conclusão da segunda etapa.

Com a entrega desta fase, o hospital mantém seu funcionamento pleno, garantindo continuidade da assistência durante a obra. A segunda etapa, que já está em execução, prevê nova recepção com capacidade para 200 pessoas, reforma completa do heliponto, ampliação do estacionamento, revitalização da fachada, climatização dos ambientes ampliados e a construção da terceira Clínica Cardiológica. A previsão é de que todo o complexo modernizado seja entregue no primeiro trimestre de 2026.

“O que nós estamos vendo aqui é uma coisa inédita. Só tenho a agradecer ao Governo do Estado por estar trazendo esses benefícios. O que eu pude observar e ver foi a mudança estrutural, material e humana. Ninguém gosta de hospital, então a parte humana está muito bem sendo trabalhada. Isso é muito importante”, afirmou o vigilante Edvan Alves, de 50 anos, morador do Gilberto Mestrinho.

Avanços

O Hospital Francisca Mendes se consolidou, em 2025, como referência nacional em inovação em cardiologia. A unidade realizou a primeira cirurgia de correção de cardiopatia congênita com telemonitoramento assistencial do Brasil, dentro do Projeto Congênitos, em parceria com o Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. Desde maio, sete procedimentos já foram realizados com acompanhamento remoto em tempo real.

A modernização do parque de imagem também elevou o padrão de diagnóstico no estado. O hospital recebeu o primeiro aparelho de ressonância magnética cardíaca do Amazonas, com capacidade para 150 exames mensais, além de um novo tomógrafo e um equipamento de hemodinâmica que permitiu ampliar em 50% o número de cateterismos e angioplastias realizados.

Em 2025, o hospital reforçou sua posição como referência regional do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo pacientes do Acre, Pará, Roraima, Paraná e até de áreas fronteiriças da Venezuela. Na cardiologia pediátrica, o tempo de espera para procedimentos é zero, graças ao manejo clínico contínuo e à ampliação da capacidade cirúrgica na atual gestão.

O crescimento das cirurgias cardíacas adultas também demonstra a evolução estrutural e assistencial da unidade. O volume de procedimentos passou de 280, em 2018, para 520 em 2025, quase dobrando a capacidade anterior. Em 2024, a unidade realizou ainda 563 cirurgias cardíacas e 4,5 mil procedimentos de hemodinâmica, além de 40 mil atendimentos ambulatoriais.

Participaram da inauguração o deputado estadual Dr. Gomes; a secretária de Saúde, Nayara Maksoud; os vereadores Allan Campelo e Diego Afonso; o coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campelo; a secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Braz; e o defensor público e coordenador do Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa/DPE), Arlindo Gonçalves Neto.