Manaus sedia 1º Encontro Amazonense de Cirurgia Cardiovascular Minimamente Invasiva

Nesta quinta-feira (24), Manaus será palco do 1º Encontro Amazonense de Cirurgia Cardiovascular Minimamente Invasiva — o Amazonas Mics. O evento ocorrerá às 20h, no restaurante Pobre Juan, localizado no Shopping Ponta Negra, e reunirá cerca de 30 médicos cardiologistas e representantes de hospitais da capital.

O objetivo é apresentar e discutir técnicas modernas de cirurgia cardíaca que dispensam a abertura do tórax, oferecendo alternativas menos invasivas e com recuperação mais rápida para os pacientes.

Um dos destaques do encontro será a participação do Dr. Rodrigo Ribeiro de Souza, referência nacional em cirurgia minimamente invasiva e robótica. Ele compartilhará experiências e resultados obtidos com a técnica, que já é amplamente utilizada em centros de excelência no Brasil e no mundo.

O idealizador do evento é o cirurgião cardiovascular Dr. Luís Alberto Saraiva, que destacou a importância da iniciativa:

“Estamos divulgando a técnica de cirurgia cardíaca sem precisar abrir o peito, sem serrar o osso. São mini-incisões de 3 a 8 centímetros na lateral do tórax. A recuperação é muito mais rápida — em 20 a 30 dias o paciente pode voltar à rotina, com apenas 3 dias de internação. É hora de desmistificar a cirurgia cardiovascular e colocar Manaus como referência nacional nesse campo”, afirmou o médico.

Além de ser uma oportunidade de atualização profissional, o Amazonas Mics representa um marco para a medicina amazonense ao impulsionar o acesso a procedimentos de ponta e consolidar a capital como centro emergente na área de cirurgia cardíaca.