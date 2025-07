FPFtech e Foxconn oferecem bolsa de R$ 1,2 mil para Curso Full-Stack em Inteligência Artificial

Estão abertas, entre os dias 3 e 11 de julho de 2025, as inscrições para a Formação Full-Stack em Inteligência Artificial, uma iniciativa do Núcleo de Capacitação em Inteligência Artificial (NCIA) da FPFtech, em parceria com a Foxconn. Além de oferecer 600 horas de aprendizado prático e gratuito, o programa garante aos selecionados uma bolsa mensal de R$ 1,2 mil, para auxiliar estudantes e profissionais da área de tecnologia na formação.

O curso tem duração de 12 meses, com turmas nos turnos matutino ou vespertino, e será realizado de forma presencial. A formação é voltada para estudantes de graduação ou recém-formados que já possuam uma base sólida em matemática, estatística e programação, especialmente aqueles que desejam se especializar em Machine Learning e Deep Learning, utilizando ferramentas como Scikit-Learn, Keras e TensorFlow.

Segundo Sérgio Cavalcante, professor da Escola Tecnológica FPFtech e que também atua na área de Pessoas e Processos da fundação, a formação é estratégica para suprir uma lacuna urgente no mercado de tecnologia: a escassez de profissionais qualificados em IA.

“A gente costuma ver que ciência de dados tem menos profissionais do que a área demanda. A motivação desse projeto é justamente capacitar a mão de obra local em uma tecnologia que cresce muito, mas que ainda tem poucos especialistas”, explica Cavalcante.

O professor reforça que o curso não é voltado para usuários de ferramentas prontas de IA, como interfaces de chat ou prompts simples, mas sim para quem deseja desenvolver modelos de inteligência artificial do zero.

“Esse não é um curso para engenharia de prompt ou para aprender a conversar com o ChatGPT. É uma formação para quem quer ser cientista de dados, para quem realmente quer programar modelos, treinar algoritmos e aplicá-los de forma prática em produtos digitais, fábricas, comércio, enfim, em soluções reais”, destaca.

Com o avanço acelerado das tecnologias de IA, manter o conteúdo da formação atualizado é outro grande desafio enfrentado pela equipe pedagógica. “As coisas evoluíram exponencialmente nos últimos anos. O que era atual em 2017 já está obsoleto hoje. A gente está sempre esperando a próxima versão do GPT, novas ferramentas, novos agentes. O desafio é acompanhar essa evolução constante e preparar o aluno para isso”, comenta Cavalcante.

O curso também promove uma imersão profunda nos fundamentos da IA, com foco em áreas como visão computacional, redes neurais convolutivas, classificação, segmentação e predição de séries temporais. “A formação é densa, diversificada e muito demandada. Quando o aluno vê a mágica funcionando, ele percebe o potencial transformador da inteligência artificial no dia a dia e no mercado”, conclui o professor.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de julho de 2025 no site https://site.fpftech.com/curso-full-stack-ia e posteriormente enviar um e-mail para ncia@fpf.br contendo os seguintes documentos: Comprovante de inscrição; Currículo atualizado; Carta de motivação, explicando seu interesse e alinhamento com o curso; e

Histórico escolar (graduação e pós, quando aplicável).

As aulas acontecem na parte da manhã (das 8h às 12h) ou à tarde (14h às 18h).