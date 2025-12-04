David Almeida assina ordem de serviço para a construção da primeira Fundação Municipal Transtorno do Espectro Autista do Brasil

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, assinaram, nesta quinta-feira, 4/12, a ordem de serviço para a construção da Fundação Municipal Transtorno do Espectro Autista (FMTEA), na alameda Desembargador João Machado com rua dos Milagres, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste. O ato marca um novo capítulo na política pública de inclusão e cuidado na capital amazonense, visto que a FMTEA será a primeira do Brasil.

O projeto nasce com a missão de acolher, estimular e desenvolver crianças, jovens e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo um espaço pensado para atender suas necessidades de forma integral.

“Hoje, escrevemos juntos um novo capítulo da história do autismo em Manaus. Estamos tirando do papel um sonho de décadas das famílias atípicas, com um espaço feito para acolher, tratar e desenvolver pessoas com TEA em todas as fases da vida”, afirmou o prefeito David Almeida.

O complexo foi concebido com base em três pilares essenciais: conexão com a natureza, sustentabilidade e ambientes terapêuticos lúdicos, aplicando conceitos de neuroarquitetura para promover bem-estar, conforto sensorial e autonomia. Com 4.002,94 m² de área total, a estrutura reunirá serviços integrados de saúde, educação, assistência social e esporte, consolidando-se como um centro de referência municipal.

O prédio principal, com 2.622,38 m², contará com salas de atendimento especializado, terapias multidisciplinares, fisioterapia, odontologia e espaços de estímulos como robótica e arte. O complexo terá ainda quadra poliesportiva, piscina terapêutica, parque sensorial e a Vila do Autista, com playground e áreas de convivência.

Além do porte da obra, o compromisso humano marcou a solenidade. “Aqui não vamos colocar apenas cimento e vergalhão. Vamos colocar coração, sentimento e amor. É um marco histórico na política de inclusão de Manaus, que vai transformar a vida de milhares de famílias”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

Atualmente, o Eamaar, no bairro Alvorada, realiza cerca de 3.329 atendimentos mensais. Com a implantação da FMTEA, essa capacidade será ampliada para 10 mil atendimentos mensais, triplicando a oferta de serviços especializados.

O diretor do Eamaar, Alexandre Gald, destacou o impacto da estimulação precoce. “Quando chegamos ao Eamaar, atendíamos cerca de 340 crianças. Hoje, são mais de 3.200. Histórias como a do Gabriel, que era não verbal e hoje está se formando no ensino fundamental, mostram o poder da estimulação precoce. A fundação vai ampliar ainda mais essa transformação”, afirmou.

Referência há três décadas na causa, o cirurgião-dentista Dr. Luiz Marcelo Lopes da Costa reforçou o simbolismo da data. “Estou há 33 anos nessa luta e hoje vejo a realização de um sonho. Conheço as histórias de sofrimento dessas famílias. Com essa fundação, viramos a página e começamos um novo tempo de dignidade e cuidado”, disse.

Para o estudante Jean Gabriel, jovem autista que segue carreira diplomática, a iniciativa representa esperança às próximas gerações:

“Todos aqui são vencedores, as crianças, os jovens e as famílias. Eu sofri bullying na escola, enfrentei dificuldades, mas com esforço e apoio conseguimos superar. Ver o poder público olhar para essa causa com seriedade enche meu coração de esperança”, afirmou.

A presença das famílias emocionou o público, especialmente o depoimento de Telma Maria Viga de Albuquerque, mãe de Edimando Viga, o primeiro autista diagnosticado em Manaus. “Onde antes havia incerteza, agora haverá acolhimento. Onde havia medo, haverá esperança. Onde havia portas fechadas, haverá cuidado e escuta. Este é um sonho de todas as mães atípicas que nunca deixaram de lutar pelos seus filhos”, disse, emocionada.

A pediatra e neonatologista Dra. Helena, profissional do Eamaar, reforçou o pioneirismo da gestão municipal. “A Prefeitura de Manaus saiu na frente entre as capitais brasileiras ao investir no desenvolvimento infantil. O Eamaar já é referência regional e, com a fundação, vamos ampliar esse trabalho com uma equipe multidisciplinar ainda mais forte, garantindo diagnóstico, estimulação precoce e cuidado contínuo”, explicou.

Ao encerrar a cerimônia, o prefeito destacou o caráter transformador da nova fundação. “Estamos dando um passo para fazer de Manaus referência nacional e internacional no cuidado às pessoas com TEA. Serão R$ 17 milhões investidos para transformar sofrimento em alegria e ampliar oportunidades. A fundação será inaugurada no ano que vem, e vai mudar a vida de milhares de famílias para sempre”, concluiu David Almeida.

A FMTEA representa um avanço histórico e permanente para Manaus, consolidando uma política pública que coloca as famílias e o desenvolvimento humano no centro das prioridades da cidade.